nepszava.hu;

vírustagadó;Jánoshalma;korrupció;koronavírus;

2022-05-23 09:28:00

Vakcina helyett kenőpénzért sóoldatot adott be egy vírustagadó orvos Jánoshalmán

Eddig tizenhárom esetről tudnak, de nem kizárt, hogy jóval többen vannak.

Pénzért sóoldatot fecskendezett be egy vírustagadó orvos Jánoshalmán, aki kenőpénzért mindenkinek felvitte az oltásról szóló adatokat a rendszerbe, így hozzájuthattak a védettségi igazolványhoz. – írja a Blikk. Mindez úgy derült ki, hogy a rendőrség gyanút fogott, majd titokban bekamerázták rendelőjét, amely igazolta a gyanút. Rendelési időben, a betegek szeme láttára vitték el és a vele feltehetőleg együttműködő asszisztensét. Azóta letartóztatásban van.

J. Johanna ténykedése még mindig téma az alföldi kisvárosban. A lap munkatársa által megkérdezett helybéliek jellemzésében közös, hogy szeleburdi, nagyhangú, erős egyéniségnek írták le egykori orvosukat, aki rendhagyó módszerekkel gyógyított, az egyik megszólaló például azt mesélte, hogy a férje szívbajára injekció helyett gyógyteát és narancsitalt javasolt, mondván, a sok gyógyszer csak megöli a betegeket. Nyílt titok volt, hogy vírustagadó.

Az egyik helybeli azért is érthetetlennek tartja amit tett, mert nem volt rászorulva a korrupciós pénzre. A doktornő és asszisztense lakásán, illetve a rendelőben is kutatást tartottak a nyomozók, több mint 3 millió forintot, 1000 eurót, regisztrációs nyilatkozatokat, oltási igazolásokat, oltóanyag-ampullákat, telefonokat és laptopokat, valamint két gépkocsit foglaltak le. Ráadásul a kamuoltást kapók közül még csak nem is mindegyike jánoshalmai, az ország több pontjáról is érkeztek hozzá.

A hatóságok feltételezése szerint a nő 13 betegének adott be sóoldatot, de ennél jóval többen lehettek azok, akik ilyen „vakcinát” kaptak.