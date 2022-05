nepszava.hu;

Orbán Viktor;NER;Kovách Imre;Fidesz;

2022-05-23 07:24:00

Kovách Imre: az ellenzék nem kínált semmit, legyőzhető a Fidesz

A szociológus pozitívumnak tartja, hogy a „bűnrossz ellenzéki stratégia és kampány ellenére is” a hatpárti összefogásra szavazott.

„Korszakhatárhoz értünk: az elmúlt 12 évben annyira felhozta a gazdaságot és a saját hatalmát a NER, hogy Orbán Viktor már kitűzhetne új stratégiai távlatokat, visszatérhetne a polgárosodás irányába, amit 1998 és 2002 között képviselt” - mondta a hvg360-nak Kovách Imre szociológus.

A NER működését kutató szakember úgy véli, Orbán Viktor számára 2002-ben kiderült, hogy a polgári ideál nem ment keresztül a társadalmon, az államtól való függés, a hierarchiába illeszkedés játékszabályait ismerő tömegek az ő ellenében döntöttek 2002-ben és 2006-ban is. – Felismerte, hogy az állami gyámkodásra igényt tartó kisember tömeget kell maga mögé állítania bárkinek, aki Magyarországon tartósan be akar rendezkedni - jelentette ki, utalva a rezsicsökkentésre. Ezt azonban az ellenzéknek is tudomásul kellene vennie, ráadásul a korrupciót és elszámoltatást a középpontba helyező konfrontatív kampányuk, nem válaszolt arra a kérdésre, mitől lesz nekik jobb a NER nélkül.

Kovách Imre úgy véli, a rendszer nem leválthatatlan, még ha most sokan így is érzik. Az emberek egyharmada nem akarta a NER-t, a harmada vallásos hittel tekint rá, a maradék egyharmad bizonytalan, látja mindkét oldal kínálatának a problémáit, csak egy ilyen helyzetben, mikor felerősödött a veszélyérzet, a Fideszre szavaztak, mert bennük bíztak. Ugyanakkor megjegyezte, négy év alatt tömegek képesek megváltoztatni politikai szimpátiájukat, akik nem annyira értékek vagy érdekek mentén kötődnek egyik vagy másik oldalhoz, de van igényük a stabilitásra, és a pillanatnyi helyzet megítélése alapján, a saját érdekeiknek megfelelően értelmezett politikai felállást keresik. Ám azt pozitív jelnek tartja, hogy majdnem két millió ember a „bűnrossz ellenzéki stratégia és kampány ellenére is” rájuk szavazott, ám azon az oldalon egy nagy stratégiaváltásra van szükség. Abban nem biztos, hogy ez be fog következni a következő két évben.

Véleménye szerint egy leltárt kellene készíteni a NER-ről: mi az, amit jól csinált a Fidesz, ugyanis kormányzásának számos ilyen elemét lehet látni, „nem elhanyagolható mértékű társadalmi csoportnál van kétségbevonhatatlan anyagi gyarapodás”, ezért cserébe sok mindent elfogadnak, üzletelnek a rendszerrel.– Az a stratégia nem tartható fenn, hogy a NER-rel szemben forradalmat kell csinálni. Nem az erőszakra gondolok, hanem a radikálisan nagy változások végrehajtására – fogalmazott.

A szakértő kifejtette, az ellenzéknek azt kellene kommunikálni, mit hogyan épít át és csinál jobban úgy, hogy a rendszer egésze elviselhető módon változzon, sőt, az emberek előnyére váljon az ellenzéki győzelem. A Fidesznek helyzeti előnye van, hiszen folyamatosan tudja mérni a társadalom válaszait, igényeit, elébe mennek a társadalmi folyamatoknak, és a kormánypárt nem gondolja azt, mint az 50-es, 60-as évek hatalomgyakorlói, hogy át tudja építeni a társadalmat. Ezt Orbán a polgárosodási program elhallgattatásával feladta.