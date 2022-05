nepszava.hu;

Hadházy Ákos;Ungár Péter;LMP;

2022-05-23 12:00:00

Hadházy Ákos lényegében leárulózta Ungár Pétert

Megvalósult a putyini franchise következő eleme: elkészült a hatalom által irányított jólfésült ellenzék – szúrt oda a politikus.

„Az első képen az LMP frakcióvezetője hajol meg Orbán Viktor előtt és gratulál a választási győzelméhez. A másik képek arról szólnak, hogyan engedték őt be a propaganda médiába. Az állami tévébe és a rádióba sikerült például ugyanazon a napon bejutnia. Természetesen a képek között ok-okozati összefüggés van. Aki a hatalom előtt meghajol, szerepelhet az állami és fideszeses (sic!) médiában és nem csak akkor, amikor le kell őt járatni” - írta hétfő délelőtt Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő megjegyezte, Ungár Péter egy olyan miniszterelnöknek gratulált, aki a választás előtt hetente beszélt szabadon egy órát a Kossuthon, de az ellenzéknek négy év alatt öt percre engedte ugyanezt; olyan mail címekre küldött a kampányban az ellenzéket lejárató hazugságokat, amit az emberek az oltási regisztráció céljából adtak meg; vagy éppen polgármesterek ezreit zsarolja azzal, hogy csak akkor kaphat EU-s támogatást a falu, ha „jól szavaz”.

A politikus azt hangoztatta,

Úgy látja, ebben vannak régi figurák, akik már korábban megkötötték rossz kompromisszumaikat és így már csak megalkuvásra képesek. És vannak fiatalok is, akik előtt még ott az élet és nem tartják olyan szörnyűnek, ha néhány (???) évvel késik a „rendszerváltás”. „Azt gondolhatják, hogy ha jól viselkednek és így megjelenhetnek a propaganda médiában is anélkül, hogy ott lejáratják őket, akkor majd egy gazdasági válság esetén a Nép tárt karokkal várja őket. Ott fognak csalódni, hogy ha véletlenül bejön a stratégia és valódi veszélyt jelentenének a Fideszre, a kézivezérelt propaganda azonnal földbe fogja őket döngölni (ahogyan tette ezt anno a Jobbikkal is). Pedig egyrészt az élet nagyon rövid. Másrészt ha most azonnal pozitív gyökeres politikai fordulat állna be, annak a hatására is sok-sok éveket kell váltani (sic!)”. Így amennyiben a „hajlongók”, miatt a változásra is 10-15 évet kell várni, akkor az eredményt az ő generációja már nem éli meg, a fiatalok többsége pedig messzire „elhúz” innen.

„Maradnak az »úriemberek«, akiknek »volt gyerekszobájuk« és van milliárdjuk. Sokan hirdettek már ellenzékváltást. Nem tudom, meg lehet-e csinálni, csak akkor szabad belevágni, ha nagyon-nagyon sokan, az eddiginél sokkal többen adják hozzá az arcukat. De igény volna rá” - zárta sorait Hadházy Ákos.