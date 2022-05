Batka Zoltán;

2022-05-24 10:33:00

Lemond a magyar nemzeti érdekről, megszünteti céges összeférhetetlenségeit az új honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A tárca legalábbis ezt ígéri.

„A leendő honvédelmi miniszter a jelenlegi jogszabályok szerint jár el, a miniszteri pozíciót és a céges érdekeltségeit érintő összeférhetetlenség megszüntetése folyamatban van” – ennyit válaszolt a Népszavának a Honvédelmi Minisztérium, miután lapunk a tárca új vezetője, Szalay-Bobrovniczky Kristóf érdekeltségeiről tett fel kérdéseket. A tárca közleményéből az nem derül ki, hogy az új miniszter pontosan mely cégeiről van szó, márpedig az új miniszter. meglehetősen sűrűn szőtt a vállalati háló közepén ül.

A cégbírósági adatok szerint jelenleg is tulajdonos a Magyar Aerojet Befektetési Vagyonkezelő Zrt.-ben. Mint azt korábban a hvg.hu kiderítette, ez a társaság tavaly szeptember óta céges áttéteken keresztül többségi tulajdonos a cseh Aero Vodochody repülőgépgyárban. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő férje, Szalay-Bobrovniczky cégvásárlása erős állami hátszéllel történt: előbb felvett 53 milliárd forint hitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, majd megvette a cseh céget, amitől aztán idén áprilisiban a magyar kormányzat azon melegében meg is rendelt 12 repülőgépet.

Nem ez az egyetlen furcsa céges kapcsolat az újdonsült miniszter körül. Egy NATO-tagország honvédelmi tárcájának élére kerülő Szalay-Bobrovniczky Kristóf jelenleg is élénk gazdasági kapcsolatot ápol a putyini Oroszország vasútipari mamutvállalatával. A miniszter jelenleg is vezető, illetve egy cégen keresztül résztulajdonos a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt.-ben, amely áttételesen a Transmashholding (TMH) orosz nagyvállalattal üzletel, illetve társtulajdonos a Transmashholding Hungary Kft.-ben. Ez azért is figyelemre méltó, mert az NATO partnerországok fellépése arra utal, hogy az orosz óriáscég menedzsmentjét nem lehet elválasztani a putyini államhatalomtól: a TMH két vezetője is rajta van az USA szankciós listáján. Az egyik vezetőt, Andrej Bokarevet pedig a brit hatóságok is szankciós listára tették, így ő áprilisban kénytelen volt lemondani. Itt érdemes felidézni: a francia Alstom már kiszállt a Transmashholdingból, amelynek résztulajdonosa volt.

Az orosz-magyar közös cég, a Transmashholding Hungary Kft. 2019-ben nyert el egy egymilliárd euró értékű tendert, mely keretében 1300 vasúti kocsit kell legyártaniuk az egyiptomi állami vasúttársaságnak. A tender sajátossága, hogy lényegében az orosz és a magyar állam szállt be ahhoz, hogy a cégcsoport megkapja az üzletet. Az orosz és a magyar Eximbankok nyújtottak hitelt Egyiptomnak a vasúti kocsik gyártásához. A kocsikat pedig részben a korábban állami tulajdonú MÁV Dunakeszi Járműjavítójában rakják össze, amelyet a kormány 2020-ban eladott a Transmashholding (TMH) Invest nevű magyar cégnek. (A vállalkozás ugyanoda van bejegyezve, ahová a Szalay-Bobrovniczky Kristóf alapította TMH Hungary.) Az egyiptomi vonatüzlet igencsak bejött a magyar-orosz csapatnak, mivel a Transmashholding Hungary 2020-ban 8 milliárd forint tiszta nyereséget zsebelt be. Szalay-Bobrovniczky mellett Hernádi Zsolt MOL-vezér is felbukkan a történetben, ugyanis a Magyar Vagon Befektetési Vagyonkezelő Zrt. másik tulajdonosa egy magántőkealap. (Ennek a NER-elit körében kedvelt befektetési formának a sajátossága, hogy az off-shore cégekhez hasonlóan teljesen elrejti a valós tulajdonosait.) Annyi azonban tudható, hogy az ebben az ügyletben érintett Solva II. Magántőkealapot a Hernádi tulajdonában álló Gran Private Equity Zrt. menedzseli.

Szalay-Bobrovniczky Kristófnak a szerencsejátékpiacon is komoly érdekeltségei vannak. Nemrégiben az ő részérdekeltségébe került az Andy Vajna által birtokolt Las Vegas kaszinócsoport, amely utána menetrendszerűen, immáron 35 évre kapott kaszinókoncessziót az államtól, pontosabban a Rogán Antal felügyelte Nemzeti Koncessziós Irodától.

Az új miniszter parlamenti meghallgatásán is szóba kerültek az államközeli befektetései. Az erre vonatkozó kérdéseket Szalay-Bobrovniczky azzal zárta rövidre, hogy szerinte a beruházásai „magyar nemzeti érdek” szempontjából voltak fontosak.