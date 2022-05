Doros Judit;

riport;Kunhegyes;esküvő;

2022-05-25 06:30:00

„Talán jobb lenne, ha a munkahelyteremtéssel törődne inkább a polgármester, ahelyett hogy fiatal lánykákat vesz nőül”

Egy anyává tett gyerek, egy különös frigy és egy alföldi kisváros, aminek szegénysége mindezek nélkül továbbra is rejtve marad.

Kunhegyesen három nappal Szabó András hetvennyolc éves Fidesz-KDNP-s polgármester és 60 évvel fiatalabb, 18 éves párja esküvője után is beszédtéma a házasságkötés. Az észak-alföldi kisvárosban erről diskurálnak az emberek a kínai boltban, pékségben, cukrászdában, teraszokon, sőt még a polgármesteri hivatal lépcsőfeljárójánál is. Rengeteget beszélnek a történtekről és nagyon megosztottak a helyiek. Akadnak, akiket megbotránkoztat a nagy korkülönbség, de sokan – megengedő mosollyal vagy kajánul kuncogva – rávágják, nem látnak különösebb kivetnivalót az esetben. Miközben a nagy korkülönbségről seregnyien nyilvánítanak véleményt, arról – a településen nyílt titoknak számító „részletről” – szinte senki nem ejt szót: a most 18 éves feleség 13-14 éves korában teherbe esett. Amikor erről faggatjuk az ittenieket, a kérdezettek csak vállukat vonják: előfordul az ilyen.

Akadnak aztán a településen sokan, akik a házasságra, a még gyerekként szülő lányra, az egész „felhajtásra” dühösen legyintenek: nem ilyen hírnevet szerettek volna a városuknak, a polgármesternek nem így kellene „népszerűsítenie” Kunhegyest.

– utal a városvezető egy korábbi, szintén nagy korkülönbséggel kötött frigyére egy középkorú asszony. Majd sorolja, hogy a város határában üresen áll a hajdani BHG és a Videoton épülete is, jó lenne oda termelőcégeket bevonni, hiszen kevés errefelé az álláslehetőség. Mások megjegyzik: ha Szabó András a város dolgait is olyan elánnal intézné, ahogy hajdanán a saját vállalkozását, akkor sokkal jobb lenne itt minden: a politikus Kun Kupa néven pénzdíjas sportversenyeket szervezett, majd az így szerzett vagyont szállodába fektette, amit eladott 2006-ban, amikor először választották polgármesternek.

A polgármester éppenséggel büszke rá, hogy nem a mostani pozíciója miatt, hanem saját erőből lett módos ember. Ezt ő maga mondja az irodájában, ahová bekopogtatunk. Ott találjuk, mert mint kiderül nászútja két napig tartott csupán egy fővárosi wellness szállodában. Először ugyan azzal hárít, nincs miről beszélnie, a házassága magánügy, de aztán néhány mondat erejéig mégis megnyílik. Arról, hogy hogy mióta ismerik egymást feleségével, és miként fordulhatott elő, hogy 13-14 éves lányként teherbe esett, nem beszél. Arról viszont szívesen mesél, hogy nem vágyott „celebségre”, egyszerű vidéki ember, szeret otthon lenni, konyak vagy whiskey helyett pedig inkább sört iszik és pálinkát. Sportos alkat, az volt akkor is, amikor hajdan a helyi Dózsa György Általános Iskolát igazgatta, s később is amikor focicsapatot irányított, vagy a versenyeket szervezte, s most is egy fess, idős ember benyomását kelti lila kockás zakóban, bordó nadrágban.

Szabó András szerint politikai ellenfelei „vertek palávert” az esküvője körül, hiszen a lesifotósok már pénteken megérkeztek, s az sem véletlen, hogy olyan nagy tömeg gyűlt össze a főtéren, ahol a házasságkötés zajlott.

– Negyedik ciklus óta kétharmados többséggel választ meg a város, és ez bizonyára tüskéket hagy azokban, akik az egyharmadhoz tartoznak: ők nem szeretnek engem, nekik semmi sem jó, tehetek bármit, akkor is találnak rajtam fogást. Most épp az esküvőmet. De az én lelkem nyugodt, eddig 15 milliárd forintot hoztam ennek a településnek, mind ott van az épületekben, tornacsarnokban, utakban, járdákban – mondja. Távozóban még fél szemmel látjuk a város vezetőjének hatalmas fehér terepjáróját a hivatal előtt: a parkoló betonján nagy betűkkel ott a felirat, „POLGÁRMESTER”. Saját, fenntartott helye van itt, s büszkén vállalja, ami az övé, az az övé.