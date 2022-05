Varga Dóra;

kamatstop;hitel;Magyar Nemzeti Bank;adósok;hosszabbítás;

2022-05-25 11:45:00

Az adósok bő felénél hosszabbítaná csak a kamatstopot az MNB

A törlesztési moratórium hosszabbításához hasonlóan most is csak a nyugdíjasoknak és a gyermeket nevelőknek biztosítana további védelmet a jegybank.

Amikor a kamatstop folytatásáról dönt a kormányzat, mindenképpen javasoljuk megfontolni a stabilitási és erkölcsi kockázatok kezelését is. Itt a moratóriummal húznánk párhuzamot: azt gondoljuk, hogy a moratórium hosszabbítása kapcsán azonosított nyugdíjas és gyermeket nevelő adósok esetében egy célzott hosszabbítás egy jó megközelítés lehet – fogalmazott Nagy Tamás, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója a Népszava azon kérdésére, hogy kiket tekint a jegybank a kamatstop hosszabbítása szempontjából a legsérülékenyebb csoportnak. Két hete ugyanis Virág Barnabás, az MNB alelnöke kijelentette egy konferencián, hogy célzott, a legsérülékenyebb csoportokat érintő hosszabbításra lenne szükség a kamatstopnál, de a részleteket nem fejtette ki.

Az elszálló infláció fékezését célzó jegybanki alapkamat-emelések miatt az elmúlt hónapokban jelentősen megugrottak volna a korábban fölvett, nem rögzített kamatozású hitelek törlesztőrészletei, de ennek most gátat szab a kamatstop. Annak értelmében ugyanis ezen hitelek törlesztőrészlete – az azt meghatározó mutató - nem emelkedhet a tavaly október végi szint fölé. A jelenlegi szabályozás szerint az idén januárban bevezetett kamatstop ugyanakkor június 30-án véget ér, a kormány pedig egyelőre semmit nem jelentett be egy esetleges hosszabbításról.

Nagy Tamás azt is elmondta: jelenleg mintegy 330 ezer adóst érint a kamatstop, közülük 41 ezer a nyugdíjasok, 127 ezer a gyermeket nevelők száma, 12 ezren pedig mindkét kategóriába beleillenek. Esetükben is igaz az, hogy a kamatstop most mintegy 10 ezer forintos törlesztőrészlet-növekedéstől óvja meg őket – tette hozzá.

Összességében tehát az MNB javaslata alapján mintegy 180 ezer adós esetében kellene meghosszabbítani a június 30-án lejáró kamatstop-intézkedést.