Rónay Tamás;

Csehország;orosz gáz;Petr Fiala;

2022-05-26 10:46:00

Van egy ország, amelynek Magyarországhoz hasonlóan nincs tengere, mégis tud szakítani az orosz gázzal

Részint Hollandián keresztül érkező, Katarból származó gázzal pótolná energiaszükségletét Csehország, amely egyelőre még teljes egészében Oroszországra van utalva.

Bár Csehországnak Magyarországhoz hasonlóan nincs tengere, s szintén rendkívüli módon függ az orosz nyersanyagoktól, Petr Fiala kormánya hamar a tettek mezejére lépett, s máris fontos döntéseket hozott azért, hogy e tekintetben is eltávolodjon Oroszországtól. A Deník N értesülései szerint Hollandián keresztül kíván gázhoz jutni az ország, s a hágai kormánnyal egy úszó terminál használatáról tárgyal, amely a cseppfolyósított gáz fogadására szolgálna.

A hollandok ősszel már két úszó terminállal rendelkeznek majd, ezek segítségével dolgozzák fel a tengerentúlról érkező földgázt. A Cseh Köztársaságon kívül más államok is pályáznak a használatukra.

Jozef Síkela ipari miniszter, a liberális STAN politikusa az E15 napilapnak adott interjújában megerősítette, hogy a kormány tárgyalásokat folytat az úszó LNG-terminál bérléséről. Mint mondta, három országgal folytatnak erről konkrét tárgyalásokat, Hollandián kívül, Németországgal és Lengyelországgal. Ha a tárgyalásaink pozitívan alakulnának, akkor a következő fűtési szezon kezdetére már ily módon szállíthatnánk a gázt az országba – jelentette ki a miniszter.

Sikela a Deník N-nek ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a hollandokkal folytatott tárgyalások nevezhetőek eddig a legígéretesebbeknek. Olyannyira biztatóak a megbeszélések, hogy a cseh kormány már az esetleges jövőbeli szerződés részleteit dolgozza ki. „A három ország közül, amelyekkel tárgyalásokat folytatunk, Hollandiában már idén elkészül az úszó terminál.” Mint mondta, a holland félnek jelezték, hogy 1-2 milliárd köbméter kapacitásra lenne szükségük.

Természetesen még nem ismerjük a lehetséges szerződés részleteit, így kérdéses az ár. De ha az üzlet a jelenlegi piaci feltételek alapján jön létre, akkor ez nagyszerű hír lenne – vélekedett a cseh lapban Jiri Gavor energetikai elemző. Sikel nem árulta el, melyik országból érkezne a gáz a holland terminálhoz. A Deník N, a Hospodárské Noviny és a Seznam Zprávy azonban úgy értesültek, hogy Prága Katarral folytat tárgyalásokat az LNG-szállításokról. A közel-keleti ország a világ egyik legnagyobb gáz kitermelője.

„A tárgyalások első szakaszában a terminál kapacitásának bérlésével foglalkozunk, a második lépésben pedig arról tárgyalunk, honnan vesszük majd a gázt” – árulta el a Deník N-nek a prágai Ipari Minisztérium (MIT) egy jól értesült forrása. Megerősítette azt is, hogy a kormányzat folyamatosan egyeztet Katarral a gázvásárlásról.

Ha a Cseh Köztársaság 1-2 milliárd köbméter gázhoz jutna Hollandián keresztül, az már jelentős mennyiség lenne.

A Hollandián keresztül érkező szállítások így az orosz import 10-20 százalékát helyettesíthetné. „További mintegy 40 százalékhoz a cseh gáztározókon keresztül jutunk, amelyeket gyorsan feltöltünk” – tette hozzá a minisztériumi forrás, hozzátéve, hogy egy forgatókönyv szerint némi gáz Nyugat-Európából is érkezhet. Ha mindezek a tervek valóra válnak, akkor „lassan megközelítjük a teljes gázszükségletünket” – vélekedett a minisztériumi tisztviselő.

A gázt cseppfolyósított formában szállítják a tengeren, ebben a halmazállapotban hatszázszorosára csökken a térfogata, így könnyebben tudják tárolni. Ezt követően már a szárazföldön gáz halmazállapotúvá alakítják át, hogy csővezetéken keresztül szállíthatóvá váljon. Az újragázosítás az LNG-terminálokban történik. Ezeket a partoknál hozhatják létre, vagy speciálisan erre a célra átalakított tartályhajók fedélzetén működhetnek. Ezeket rögzítik, majd a szárazföldi gázvezetékhez csatlakoztatják. Egy szárazföldi terminál kiépítése több évet vesz igénybe, viszont a hajón gyorsabban létesíthetnek ilyen terminált. Hollandia az LNG-kapacitás növelésével egyfajta „gázkapuként” működik majd azután, hogy az uniós tagállamok fokozatosan szakítanak az orosz nyersanyaggal.

amelyeket FSRU-knak (Floating Storage Regasification Unit) neveznek. Ezek tulajdonosai és bérlői különböző hajózási vagy energetikai társaságok. Április végén a holland állam tulajdonában lévő Gasunie öt évre bérelt úszó terminált a belga Exmar hajógyártó csoporttól, amely az ország északi részén található Eemshaven kikötőjében létesül. Ez évi 4 milliárd köbméter földgáz kezelésére lesz alkalmas, és a hollandok ősszel helyezik üzembe.

Néhány nappal ezelőtt a hollandok újabb szerződést írtak alá, ezúttal az amerikai New Fortress Energy vállalattal. Az úszó terminálját is öt évre bérbe adta Hollandiának, és az újragázosító hajóját is ősszel helyezik üzembe Eemshavenben. A két bérelt terminál teljes kapacitása eléri az évi 8 milliárd köbméter gázt.