M.K.;

majomhimlő ;vakcina;Moderna;

2022-05-26 09:43:00

Majomhimlő elleni vakcinákat tesztel a Moderna

Preklinikai vizsgálatokon teszteli a Moderna gyógyszercég a majomhimlő elleni lehetséges oltóanyagokat, amelyekről egyelőre nem árult el további részleteket.

A valaha feketehimlő ellen használt vakcina majomhimlő ellen is véd, de viszonylag súlyos mellékhatásai miatt (egymillióból egy haláleset) a 70-es évek óta nem használják ezt az oltóanyagot. A Science szerint két további vakcina létezik, ami fekete- és majomhimlő ellen is hatékony. Az egyik ugyanazon a technológián alapul, mint a feketehimlő elleni, a másik viszont kevesebb mellékhatást okoz. Utóbbiból ezer dózis található az Egyesült Államokban, ezeket már el is kezdték felszabadítani, hogy adott esetben bevethessék majomhimlő ellen. Az eddigi ismeretek alapján nem valószínű, hogy a majomhimlő a koronavírushoz hasonló világjárványhoz vezethetne.

Az Egyesült Államokban már 2019-ben jóváhagyták a hatóságok azt a himlő és majomhimlő elleni vakcinát, melyet a most terjedő megbetegedés ellen alkalmaznának. Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai szerint több mint ezer adag áll rendelkezésre a vakcinából, de bővíteni tudnák a készleteket néhány hét alatt - írja a Reuters. Az USA-ban emellett rendelkezésre áll 100 millió adag egy régebben jóváhagyott, himlő elleni oltásból is, melynek viszont komoly mellékhatásai vannak.

Csehországban és Szlovéniában is regisztrálták az első betegeket. A brit egészségbiztonsági hivatal tájékoztatása szerint további 14 új esetet jelentettek Angliában, ezzel 70-re emelkedett az azonosított esetek száma. Skócia hétfőn számolt be az első megerősített majomhimlő-fertőzésről.

A legfrissebb adatok szerint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) eddig mintegy 250 esetet regisztrált 16 országban, ugyanakkor a WHO vezetése úgy véli, a betegség széles körű terjedésének kockázata továbbra is alacsony.