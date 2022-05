P. Zs.;

2022-05-26 12:55:00

Ütik a Molt, az OTP-t és a forintot a különadók miatt

Orbán Viktor különadókról szóló bejelentései után csütörtökön folytatódott a forint mélyrepülése, de a leginkább a Mol vesztett az értékéből.

A szükséges költségvetési kiigazításokhoz mintegy ezermilliárd forintot kellene beszednie az Orbán- kormánynak. Ennek nagy részét várhatóan Mol és az OTP fogja fizetni – írták első első gyorsértékelésükben az Erste Bank elemzői. Orbán Viktor miniszterelnök szerda este jelentette be, hogy a bankokat, a biztosítókat, a nagy kereskedelmi láncokat, az energiaipari és kereskedő cégeket, a telekommunikációs vállalatokat és a légitársaságokat különadóval sújtják, az extraprofitjuk nagy részét egy rezsivédelmi és egy honvédelmi alapba kell befizetniük 2022-2023-ban. Ennek részleteiről ma délután a kormányinfón kaphatnak több információt az érintett cégek és a közvélemény.

A bank elemzői szerint az extraprofit számolásának alapja a Mol esetében a szokásosnál nagyobb Ural-Brent olajárkülönbség lehet, ami a korábbi 1-2 dollárral szemben jelenleg 35 dollár, az OTP esetében pedig Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter bejelentése szerint az, hogy a betéti kamatok még mindig alacsonyak, ami plusz jövedelmet halmoz fel a bakoknál.

Hasonlóan vélekednek a befektetők is pénzpiacokon is: a délelőtt a 4,4 százalékkal esett a BUX, a magyar tőzsde legfontosabb mutatója, ám a Mol-részvények ára ezzel szemben 8,3 százalékot zuhant. Az OTP megúszta 3,8 százalékos napon belüli eséssel, így déltájban 9400 forinton kereskedtek a papírjával, de a nyitáskor 8650 forinton is adtak el OTP-részvényt – vagyis azóta már egy kicsit konszolidálódott a helyzet.

A forinton is erős az eladói nyomás: a reggeli 393 forintról az euró ára egészen 396,7 forintig emelkedett, majd egy éles fordulattal visszaerősködött a forint – az euró ára 391 forint alá „csökkent”, - de még ez is két hónapos negatív rekord.