Gattyán György;Megoldás Mozgalom;választás 2022;

2022-05-26 13:35:00

Minden tekintetben nyertesei vagyunk ennek a választásnak – mondja az egyszázalékos Gattyán-párt programalkotója

Igaz, hogy nagyon messze jártak a parlamenti küszöbtől, ennek ellenére a párt körül formálódik egy úgynevezett „Churchill-terv gondolat”.

„„Persze cél volt, hogy minél jobb eredményt érjünk el, de én mint optimista realista azt mondom, hogy ez a lehető legjobb eredmény ahhoz, hogy a két év múlva következő választásokra, 2024 tavaszán az európai parlamenti választásra és az őszi önkormányzati választásra egy izmos kerettel tudjunk felállni” - mondta el a 24.hu-nak a Megoldás Mozgalom programtanácsának elnöke.

Szatmári Péter kijelentette, a választás azt bizonyította, hogy „a tiszta, normális hangnak, a kiegyensúlyozott középen állásnak, a szakszerű megközelítésnek” van tere. „Ha egy közösség elindul, és nem áll meg száz nap után, hanem ambiciózus tervei vannak, akkor az bizonyítja, hogy ez nem egy látszat tevékenység, nem valakinek a magasabb rendű érdekei miatt van jelen, hanem azért, mert csinálni szeretnénk valami mást Magyarországon” – folytatta, cáfolva, hogy csak a parlamenti választásra jöttek volna létre, hasonlóan az elmúlt évek kamupártjaihoz.

És milyen a hangulat a párt háza tájékán? - tette fel a kérdést a 24.hu újságírója.

Szatmári Péter megjegyezte, száz nap alatt sikerült egy országosan ismert pártot létrehozniuk, amit az is igazol, hogy szinte mindenhol érzékelhető mennyiségű szavazatot kaptak április 3-án. „Ismernek minket, ez pedig egy olyan alap, ami alkalmassá tehet minket arra a szerepre, hogy a mérleg nyelve legyünk”. Szerinte amúgy is különleges esélye van ma Magyarországon egy modernizációs programmal induló, mérsékelt szabadelvű, a józan ész talaján álló pártnak.

Arra is kitért, hogy a legutóbbi Medián-felmérés alapján egyes, az ellenzéki összefogásban részt vevő pártok támogatottsága is akörül mozog, mint a Megoldás Mozgalomé. Most arra készülnek, hogy a legerősebb jelölteket kiválasszák az időközi választásokra és felkészüljenek a 2024-es EP-választásra – válaszolta arra, hogy mihez kezdenek az 1 százalékos eredmény eléréséért járó költségvetési támogatással.