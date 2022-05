nepszava.hu;

benzinkutak;tankolás;árstop;külföldiek;magyarok;

2022-05-26 19:41:00

Kiszámolták, átlagosan 660 és 680 forint között tankolhatnak péntektől a külföldiek a magyar benzinkutakon

Külföldi forgalmival a zsebben a sima üzemanyag is szinte annyi lesz nálunk, mint a prémium.

Jelentősen, bruttó 8 forinttal csökken péntektől a benzin beszerzési ára, miközben a gázolaj nagykereskedelmi ára a héten már nem változik, mindez – a csütörtöki kormányinfón bejelentettek szerint – legfeljebb a külföldi rendszámú autók tulajdonosait, használóit érinti – derül ki a Holtankoljak cikkéből.

A portál szerint a változás a prémium benzin árát várhatóan érinteni fogja, tehát az is olcsóbb lesz, de az biztos, hogy péntektől csak magyar rendszámú autó tankolhat literenként 480 forintért. Szokásosan közlik a piaci átlagárakat is, amelyeket azonban már a külföldi rendszámmal és forgalmival vásáróknak is meg kell fizetniük:

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ugyanis „a külföldiek visszaélnek a benzinárstoppal, a határmenti kutakon látványos, a benzinturizmus”. Mindez azt jelenti, hogy nekik az üzemanyagért Magyarországon kifizetendő összeg közelíti az egyébként piaci áron szinte mindenhol 700 forint fölött kínált prémium termékek árát.