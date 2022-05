P. L.;

benzinkutasok;Orbán Viktor;kormányrendelet;

2022-05-27 18:36:00

A Független Benzinkutak Szövetsége szerint értelmezhetetlen és betarthatatlan az Orbán-kormány rendelkezése, és még hiba is van benne

Ezt Orbán Viktorral tudatták nyílt levélben, hátha.

Sürgős segítséget kér a Független Benzinkutak Szövetsége, mivel a rendszámfüggő árszabályozásról is szóló 186/2022 (5.26)-os kormányrendelet egyrészt kodifikációs hibát tartalmaz, másrészt több szempontból értelmezhetetlen és betarthatatlan, emellett veszélybe sodorja az üzemanyagellátás biztonságát - jelezte Orbán Viktornak címzett nyílt levelében a szervezet, amelyet szerkesztőségünknek is eljuttattak.

A szövetség levelében több problémát is felvet. Mint fogalmaztak, egyrészt a rendelet értelmében nem magyar gépjárműveket kizárólag nagyteljesítményű oszlopon lehet kiszolgálni, ami a gyakorlatban személyautókra nézve lehetetlen. Bajosnak ítélték továbbá, hogy a rendelet mindössze három napot biztosít a technikai akadályok elhárítására, ami nem betartható, a rendeletnek megfelelő kasszarendszer nélkül pedig a működés lehetetlen. Arra is rámutattak, hogy a rendelet értelmében a benzinkutas kénytelen diszkriminálni a külföldieket, így pedig perelhetővé válik az uniós jog alapján. Emellett azt is jelezték, hogy a rendelet a benzinkutak kiszolgáló személyzetét aránytalan és konfrontáció veszélyes tevékenységre kötelezi, amelyhez hatósági jogosítványai nincsenek és jogvédelme sincs.

A szervezet értetlenül áll a rendeletből következő hátrányos megkülönböztetések előtt, s arra kérték Orbán Viktort, segítsen abban, hogy a többször megfogalmazott, és az akkor illetékes Minisztériumhoz és a NAV-hoz beterjesztett technológiai és technikai értelmezési kérdéseikre választ kapjanak.

Végezetül előre is megköszönték a miniszterelnök esetleges segítségét.