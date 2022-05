Fekete Norbert;

tram-train;Szeged;Hódmezővásárhely;Lázár János;

2022-05-28 06:30:00

Méregdrága volt, fél év alatt egyetlen fillért sem hozott Lázár János álma

Tovább nyúlik az az időszak, amikor ingyen lehet használni a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tram-traint.

Miközben az Orbán-kormány különadókat vet ki és megszorításokba kezd, hogy a befoltozza költségvetései lyukakat, van, ahol változatlanul nem számítanak a kiadások: mint a Népszava megtudta, tovább nyúlik az az időszak, amikor ingyen lehet használni a Szeged és Hódmezővásárhely között közlekedő tram-traint. Igaz, az államapparátus kényszerből mond le a bevételről: noha a tervezettnél négyszer többe, 80 milliárd forintba került és egy éves késéssel, csak tavaly ősszel adták át a városokban villamosként, a települések között pedig vonatként közlekedő járműveket, azokat fél év alatt sem tudták megbízható, pontos működésre bírni. Annak ellenére sem, hogy minden támogatást megkapott az ország első vasútvillamosa, hiszen befolyásos politikusra bízták a projektet: a térség fideszes országgyűlési képviselője, az újra miniszterként is dolgozó Lázár János kormánybiztosként felelt érte. A legtöbb bajt az okozta, hogy nagyobb sebességnél kígyózó mozgásba kezdtek a szerelvények, és a pályával is gondok adódtak. A hibákról sokat elárul: eredetileg 20 percenként jártak volna a tram-train-ek, de jellemzően továbbra is csak az óránkénti indulást tudják tartani.

Mint arról többször írtunk, az „utasforgalmi próbának” nevezett díjmentes időszak eredetileg tavasz elejéig tartott volna, ám a műszaki problémák miatt ezt meghosszabbították május utolsó napjáig. Az újabb határidőhöz közeledve kérdezte meg lapunk, hogy mikortól, mennyit kell majd fizetni a vasútvillamoson.

Erre nem kaptunk pontos választ, ám azt a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM) közölte, hogy a hibák javításával még nem végeztek. A vonatok lengéscsillapítóinak cseréje folyamatban van, „a vasúti hatóság folyamatosan adja ki az engedélyeket a 100 km/órás sebességre, azokat mostanra már nyolcból hét jármű megkapta”. A pályahibával kapcsolatosan azt írták: „A hiba garanciális javíttatását a NIF Zrt. csak a vágány lezárása mellett végeztetheti el. A forgalom lehető legkisebb zavartatása érdekében a munkálatokat a jövő hét elejére, hétfőről keddre virradó éjszakára időzíthetik. Ezt követően szüntetheti majd meg az üzemeltető a sebességkorlátozást." A tárca pontos időpont meghatározása helyett csak annyit írt: „A tram-train használata a tervezett teljes menetrendi struktúra életbe léptetéséig ingyenes az utasok számára.”

A műszaki gondok mellett más is hátráltathatja a normál üzem bevezetését. Továbbra sincs ugyanis végleges megállapodás arról, hogy, miként oszlanak majd meg a vasútvillamos üzemeltetésének költségei, bevételei Szeged és a járműveket működtető MÁV között. (Hódmezővásárhely vezetése már korábban közölte, hogy egy fillérrel nem szállnak be.) Ezzel kapcsolatos kérdésünkre a TIM-ből azt írták: „A finanszírozási megállapodás tervezete elkészült, annak véglegesítéséről a Technológiai és Ipari Minisztérium a közeljövőben kezdi meg az egyeztetéseket a szegedi önkormányzattal.”