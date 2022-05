nepszava.hu;

Kormánybiztost kapott az indonéz útdíjfizetési rendszer és a rezsicsökkentés is

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő az országmárkát építheti, emellett magasabb szintre lép az állatvédelem.

Számos kormánybiztos kezdi meg munkáját az új kabinet felállásával. Ennek jegyében több kinevezést is közzétettek a péntek este megjelent Magyar Közlönyben.

Ezek között a legérdekesebb, hogy tovább folytathatja az a Ruszó Gyula, akit még tavaly ősszel nevezett ki a miniszterelnök az Indonéziában megvalósítandó útdíjfizetési rendszer létrehozására. A korábbi rendőri vezető feladata változatlan: az ő dolga lesz koordinálni az Indonéz Köztársaság állami szervei és a magyar hatóságok közötti szakmai tevékenységet; ellátja az Indonéz Köztársaság közúthálózatának fejlesztésében, valamint a közúthálózatot érintő digitalizációban érintett magyar és indonéz hatóságok közötti kétoldalú kapcsolatok továbbfejlesztése érdekében szükséges feladatokat; javaslatot tesz a két ország érintett hatóságai, szervei közötti kapcsolatok továbbfejlesztésének irányaira; koordinálja a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. és az Indonéz Köztársaság társszervei közötti szakmai tevékenységet; valamint elősegíti a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. szakmai tapasztalatainak az indonéz társszervek általi megismerését és azok felhasználását. Munkájáért külön pénzt nem kap, a miniszterelnöknek tartozik beszámolással, ugyanakkor lesz egy ötfős titkársága Belügyminisztériumban.

Az ő dolga lesz hogy feltárja a rezsiköltségeket befolyásoló hazai tényezőket, figyelemmel kíséri a rezsicsökkentést befolyásoló nemzetközi folyamatokat, javaslatokat fogalmaz meg a rezsicsökkentés fenntartásáért, figyelemmel kíséri a Rezsicsökkentési Alap felhasználását és javaslatokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, valamint a rezsicsökkentéssel elért eredmények megismertetése céljából kapcsolatot tart a sajtóval. Munkájáért államtitkári illetményben részesül, a Technológiai és Ipari Minisztérium szervezetében működő titkárság fogja segíteni munkáját.

Ugyancsak kormánybiztos felel a Magyar Államkincstár és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adatvagyonának optimalizálásáért. Ezzel a korábbi elnököt, Vágujhelyi Ferencet bízták meg. Tuzson Bence a dereguláció ügyét intézi. A kissé rejtélyes elnevezés szerencsére érthetőbbé válik, ha elolvassuk, mi lesz a fideszes politikus dolga. E szerint neki kell gondoskodnia a hazai jogszabályoknak az észszerű működés szempontjából történő tartalmi felülvizsgálatáról. Ennek keretében javaslatokat fogalmaz meg az állam működését meghatározó szabályozások egyszerűsítésére; jogszabályok technikai és tartalmi deregulációjára; a közigazgatási hatósági és egyéb eljárások, szolgáltatások egységesítésére, egyszerűsítésére; közvetlen kapcsolatot tart a hazai szabályozásokat előkészítő és alkalmazó önálló szabályozó szervekkel; valamint figyelemmel kíséri az állam működésének észszerűsítését elősegítő nemzetközi megoldásokat és gyakorlatokat. Sem titkárságot, sem külön fizetést nem kap munkájáért, amit közvetlenül Orbán Viktor irányít.

Kormánybiztosi szintre kerül az állatvédelmi program kidolgozása is. A területért Ovádi Péter lesz a felelős, aki korábban az agrártárca miniszteri biztosaként foglalkozott ezzel a kérdéssel.

Az újonnan kinevezett kormánybiztosokon belül lényegében külön csoportot alkotnak azok, akik a különféle gazdaságfejlesztési zónákért felelnek. Ők a kormánypárti képviselők padsoraiból kerülnek ki. A névsor pedig a következő:

Munkájuk során többek közt figyelemmel kísérik a gazdaságfejlesztési zónát érintő ágazati európai uniós és nemzeti forrásból megvalósulófejlesztési koncepciók, tervek előkészítését és végrehajtását; tájékozódnak a gazdasági szereplők által megvalósítani tervezett beruházásokról és fejlesztési igényeikről, javaslatot tesznek a fejlesztések megvalósítására és részt vesznek az ezzel kapcsolatos kormányzati egyeztetéseken. Képviselői jövedelmük mellett államtitkári fizetést is kapnak.

Több olyan kormánybiztos is van, aki már a korábbiakban is ilyen tisztséget töltött be, azonban az új kabinet felállásával tovább él megbízatásuk. Köztük van Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő is, aki a hazai kommunikáció mellett megkapta az országmárka kialakításával járó teendőket is - noha az nem derül ki, pontosan mit is takar utóbbi feladat.

