Az oroszok valószínűleg elfoglalták Lyman városának nagy részét

2022-05-28 10:49:00

Az orosz erők valószínűleg elfoglalták Lyman városának nagy részét a Donbasz offenzíva következő szakaszának hadműveletében – írja a The Guardian a brit védelmi minisztérium közlése nyomán.

A minisztérium legfrissebb jelentésében azt írja, hogy Lyman stratégiailag fontos vasúti csomópont, a Donyec folyón átívelő fontos vasúti és közúti hidak elérési pontja.

„Az elkövetkező napokban a térségben tartózkodó orosz egységek valószínűleg kiemelten kezelik a folyón való átkelést. Egyelőre Oroszország fő erőfeszítése valószínűleg továbbra is 40 km-re keletre, a Szeverodonyecki zug körül marad, de a Lyman melletti hídfő előnyhöz juttatná Oroszországot a Donbasz offenzíva potenciális következő szakaszában, amikor valószínűleg tovább akar lépni a kulcsfontosságú támadásban, Donyeck megyében, Szlovjanszkban és Kramatorszkban” – áll a közleményben.

Denisz Puszilin, a Donyecki Népköztársaság oroszok választotta vezetője csütörtökön azt mondta, ha Oroszország elfoglalja Donyeck és Luhanszk egészét, népszavazást tartanak.

