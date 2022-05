Rostoványi András;

Ukrajna;háború;Oroszország;

2022-05-29 21:27:00

Az ukrán elnök elment a frontra, a litvánok közösségi finanszírozásban dobtak össze ötmillió eurót egy harci drónra

Ellátogatott a keleti frontra az ukrán elnök, aki új fegyverekre számít a Nyugattól. Az oroszok tovább fokozták Szeverodonyeck ostromát. Scholz és Macron maratoni telefonhíváson próbált Putyin lelkére beszélni. Összefoglalónk az ukrajnai háború hétvégi eseményeiről.

Az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete óta először mozdult ki Kijev környékéről Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Az államfő vasárnap az északkelet-ukrajnai Harkivba utazott, hogy köszönetet mondjon a helyi egységeknek, akik nemrég visszaverték az ostromló orosz csapatokat. Az államfő a szép szavakon túl kitüntetésekkel és értékes ajándékokkal jutalmazott meg több honvédet is, a régió nemzetbiztonsági felelősét viszont leváltotta, mondván a háború első napjaiban nem tett meg mindent a város védelméért. A Reuters szerint a látogatás utáni órákban robbanások rázták meg Harkivot, feltehetően az elnöki vizitre reagáló orosz csapásokról volt szó.

A délebbre fekvő Szeverodonyeckben egyre drámaibb a helyzet: Szerhij Gaidai luhanszki kormányzó arról beszélt, hogy folyamatosan olyan intenzív ágyútűz alatt van a város, hogy a veszteségeket és a károkat sem tudják megállapítani. Az orosz erők Szeverodonyeck külső részén, a Mir (Béke) nevezetű szállódában alakítottak ki hídfőállást - Gaidai szerint képtelenek beljebb nyomulni onnan, ám az ukrán védők sem tudják kiűzni őket a hotelból.

Szeverodonyecknél Oroszország azért tudott bizonyos taktikai sikereket elérni, mert aránytalanul sok erőforrást csoportosított át annak bevételére - mutatott rá az amerikai Institute for the Study of War (ISW) agytröszt. Az intézet szakértői úgy értékelik, hogy a városért folyó csatában az ukrán civilek és a szembenálló felek is súlyos veszteségeket szenvedtek, de a lemorzsolódás Kijevnek kedvez. “Az ukránok továbbra is kapnak utánpótlást és felszerelést a szövetségeseiktől is, bármilyen lassú és korlátozott is legyen ezek áramlása. Az oroszoknál ezzel szemben továbbra is egyértelmű jelei mutatkoznak annak, hogy kimerülőben vannak a rendelkezésre álló emberanyag- és harci eszközbeli tartalékaik, és nincs okuk segítségre számítani a következő hónapokban” - állapította meg friss elemzésében az ISW. A helyzetértékelést az is alátámasztani látszik, hogy Oroszország eltörölte a szerződéses katonákra vonatkozó felső korhatárt - az erről szóló törvényt szombaton írta alá Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Ukrajna eközben folyamatosan kapja az új fegyvereket, harci eszközöket és a lövedékek utánpótlását külföldről. Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter szombaton közölte, hogy elkezdtek megérkezni az amerikai gyártmányú Harpoon hajóelhárító rakéták Dániából, valamint az M109-es önjáró löveg az Egyesült Államokból. Zelenszkij vasárnapra virradóra a nemzethez intézett beszében hangsúlyozta: Ukrajna partnereinek köszönhetően minden egyes nappal közelebb kerül ahhoz, hogy technológiában és tűzerőben felülmúlja a megszállókat. Az ukrán elnök egyben megjegyezte, hogy fegyverszállításokkal kapcsolatban jó hírekre számít a jövő héten.

A kijevi kormány például Lengyelországtól kaphat új nehézfegyvereket. A lengyel közrádió tegnap megszellőztette, hogy a varsói kormány 18 db AHS Krab önjáró tarackot készül a honvédő ukránoknak adományozni, ezek használatára 100 ukrán katonát már ki is képeztek Lengyelországban.

A közösségi adományűjtést az interneten sugárzó Laisvés (Szabadság) TV alapító-műsorvezetője, Andrius Tapinas hirdette meg, a kezdeményezés mögé a vilnius kormány is felsorakozott, amely vállalta, hogy elintézi a fegyverbeszerzést. Ingrida Simonyté litván miniszterelnök üdvözölte az “újszerű, váratlan akciót”, ami újra felelkesítette az embereket az ukránok ügyéért. “Az invázió harmadik hónapjában vagyunk, fontos, hogy ne szokjunk hozzá ehhez a helyzethez” - nyilatkozta a kormányfő.

Oroszország újfent rosszallását fejezte ki az Ukrajnába érkező nyugati fegyverszállítmányok miatt, Putyin az ezzel kapcsolatos aggályait Emmanuel Macron francia elnöknek és Olaf Scholz német kancellárnak telefonon is kifejtette. A három vezető szombati hívása 80 percig tartott, ám hivatalos leiratok alapján a felek elbeszéltek egymás mellett. Macron és Scholz azonnali tűzszünetet és közvetlen béketárgyalásokat szorgalmaztak. Arról is győzködték Putyint, hogy fogolycsere keretében engedje szabadon a mariupoli Azovsztal ukrán védőit, és mielőbb oldja fel az odesszai kikötő blokádját, lehetővé téve az ukrán gabona kivitelét. Az orosz elnök azt állította, hogy nyitott a tárgyalásokra, de szerinte a globális gabona-ellátási gondokért a Nyugat és az Oroszországra kirótt szankciók a felelősek.