Tortával támadt a Mona Lisára egy kerekesszékes, nőnek álcázott férfi a Louvre-ban (videó)

Mona Lisa;torta;Louvre;

2022-05-30 12:51:00

Némiképp zavaros magyarázatot adott tettére.

Több olyan felvétel került fel a közösségi médiába, amint egy rúzsozott, parókát viselő férfi tortával keni össze a világ egyik leghíresebb festményét védő üvegvitrint - adta hírül a Sky News.

Maybe this is just nuts to me????but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??????? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM