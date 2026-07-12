Édes élet Gazdagréten

Nem vitték túlzásba az üzleti tervet, leginkább magukban (és az ínyükben bíztak) – így indult a Cukker Süti története 2019-ben. Azóta kiderült, hogy a két sütibolt alapító Leopold Erika és Jutasi Eszter helyesen tette, hogy hallgatott a megérzéseire, a vendégek őket igazolták. Gazdagréti cukrászdájukban egzotikus fűszerekkel bolondítják az édességeket (például akad itt ötfűszeres kínai répatorta), holland karamellás sajttortájuk egy New York-i édességmustrán is megállná a helyét, és a klasszikusokat sem rekesztik ki. Hogy Erika és Eszter mire képes, azt egy olyan belga torta mesélte el, aminek egyik alapvető hozzávalóját sem szerette a kóstoló tudósító.