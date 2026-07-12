Némiképp zavaros magyarázatot adott tettére.
A mentők másfél órán keresztül küzdöttek az életéért.
Nem vitték túlzásba az üzleti tervet, leginkább magukban (és az ínyükben bíztak) – így indult a Cukker Süti története 2019-ben. Azóta kiderült, hogy a két sütibolt alapító Leopold Erika és Jutasi Eszter helyesen tette, hogy hallgatott a megérzéseire, a vendégek őket igazolták. Gazdagréti cukrászdájukban egzotikus fűszerekkel bolondítják az édességeket (például akad itt ötfűszeres kínai répatorta), holland karamellás sajttortájuk egy New York-i édességmustrán is megállná a helyét, és a klasszikusokat sem rekesztik ki. Hogy Erika és Eszter mire képes, azt egy olyan belga torta mesélte el, aminek egyik alapvető hozzávalóját sem szerette a kóstoló tudósító.
Azért nem vállalta a sütemény elkészítését a cukrász, aki nem először került bíróság elé a szexuális meggyőződésből fakadó ítélkezése miatt, mert nem ért egyet az üzenetével.
A gyászos járványadatok sem vették el a pénzügyminiszter étvágyát.
Különleges ízekkel lepték meg a Magyarország Cukormentes Tortája versenyben induló cukrászok a zsűrit. Az alapanyagok között szerepelt többek között a petrezselyem, a hársfavirág, a gyömbér, de megjelentek a már jól ismert alkotóelemek is, mint a piros gyümölcsök, a csonthéjasok, a túró vagy a kávé az első zsűrizésen, amelyet az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete rendezett a budapesti Zila Kávéházban.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei próbavásárláson a határérték feletti szintetikus színezéket találtak interneten árult tortákban, a hatóság azonnal megtiltotta a sütemény értékesítését.
Hogy torzul-e az emberek ítélőképessége a sokakat felőrlő, a megélhetésért folytatott mindennapi küzdelmekben, vagy a hírek hallatán, hogy Magyarországon elviselhetetlen a gyermekszegénység, illetve hogy embereket éhbérért, megalázó körülmények között dolgoztatnak, mint közmunkást, nem tudom. Az azonban tény, hogy a hivalkodó luxus sokszor kiváltja a közösségi tér neheztelését, haragját.