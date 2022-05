nepszava.hu;

2022-05-30 15:41:00

Egy félreeső óbudai telephelyen pihennek Müller Cecília mammográfiás szűrőbuszai

Állítólag eleve alkalmatlanok voltak arra a feladatra, amelyre vették őket.

„Müller Cecíliáék egy óbudai BKV telep eldugott sarkában tárolják ezeket a méregdrágán vásárolt mammográfiás (emlődaganatot szűrő) buszokat. Összesen 1,75 milliárd forintért (!) vásárolták őket, de információim szerint 2019 óta egyetlen vizsgálatot sem végeztek bennük!! Ezt támasztja alá, hogy sem a tizenhét milliárdos összköltségvetésű EU-s projekt honlapján, sem a neten nincs nyoma egyetlen vizsgálatnak sem” – írta közösségi oldalán hétfőn Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő egy informátorára hivatkozva azt állította, a hűtlen kezelés gyanúját veti fel, hogy a buszok egyszerűen műszakilag alkalmatlanok arra, amire kitalálták őket. Erről az információról már a prototípus leszállításakor lehetett tudni, ennek ellenére Müller Cecília hivatal további kilenc buszt vett és szépen letárolták őket egy eldugott helyen a város szélén. „Végülis »csak« 1.75 milliárd egészségügyre adott EU-s támogatás, több is veszett Mohácsnál…” - kommentálta,

Hadházy Ákos megjegyezte, vélhetően ennél is több veszett, ugyanis „harapófogóval” kell kiszedni adatokat a Nemzeti Népegészségügyi Központtól. Amit eddig látott, az passzol a leállított buszokhoz, ám nem ennyire látványosak. Az EU-s támogatások alapvető szabálya a „fenntartási kötelezettség”. Azaz ha valamit vesznek a támogatásból, azt használni is kell - ellenkező esetben vissza kell fizetni a pénzt. Ebben az esetben is ez lesz a helyzet. A programban egyébként másik egymilliárdból vettek még 10 másik szűrőbuszt, de azok nem alkalmasak emlőszűrésre, hanem „sima” mobil rendelőként működnek. Ezekről van néhány kép a honlapon és időpontokat is látunk, hogy néhány faluban meg fognak jelenni (eddig alkalmakként oltóbuszként működtek). Ezek inkább propagandacélokat szolgálnak, hiszen természetesen nem fogja pótolni a háziorvos hiányát, ha sokévente egyszer megjelenik egy faluban egy ilyen busz vérnyomást mérni. A mammográfiás buszoknak azonban még értelme is lehetne, ha működnének (és lenne rájuk szakszemélyzet- de persze még a fix állomásokra is alig van) - magyarázta a politikus.