Hadházy Ákos szerint egyetlen szűrést sem végeztek tavaly és tavalyelőtt az 1,7 milliárd forintért vásárolt mammográfiás szűrőbuszokon

Az országgyűlési képviselő állítása szerint időközben arról döntöttek, hogy mind a tíz buszból kiszerelik a készülékeket, ezekből eddig csak egyet helyeztek el kórházban, kettő „folyamatban van”, a többi hétnek még nem tudni a sorsát.