A hatalmas pusztítás miatt a szerdára tervezett békéscsabai program elmarad. Az előrejelzések szerint hazánkba megérkezett a szeles, jeges novemberi időjárás, amelyben már hószállingózás is várható.
Az országgyűlési képviselő állítása szerint időközben arról döntöttek, hogy mind a tíz buszból kiszerelik a készülékeket, ezekből eddig csak egyet helyeztek el kórházban, kettő „folyamatban van”, a többi hétnek még nem tudni a sorsát.
Állítólag eleve alkalmatlanok voltak arra a feladatra, amelyre vették őket.
Napok óta szúrt a mellkasa, de nem ment orvoshoz. Az EKG mutatta ki, hogy baj van.
Mintegy ötszáz, vastagbélrák miatt meghalt beteget meg lehetett volna menteni, ha a kormány időben elindítja az átfogó szűrőprogramot. A kabinet mégis sok-sok hónapot késlekedett, miközben a pénz megvolt, és a miniszter szerint is nagy eséllyel menthetők az időben kiszűrt emberek.
Nem járnak szűrővizsgálatokra, pedig elhízottak és a túlsúllyal kapcsolatos gondokkal, magas vérnyomással, ízületi és érrendszeri problémákkal küzdenek a magyarok, miközben teljesen egészségesnek gondolják magukat - többek között ez derül ki Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjának eredményeiből.
Idén ősztől országossá terjesztik a vastagbélszűrési programot, az uniós és magyar forrásból megvalósuló szűrésekre 6,57 milliárd forint áll rendelkezésre - jelentette be az emberi erőforrások minisztere.