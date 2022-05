Juhász Dániel;

tanársztrájk;Novák Katalin;aláírás;

2022-05-30 16:00:00

Novák Katalin hűséges maradt az Orbán-kormányhoz, aláírta a tanársztrájk korlátozását

Aláírta a pedagógusok sztrájkjogát korlátozó törvénymódosítást Novák Katalin államfő, annak ellenére, hogy a tanári érdekképviseletek azt kérték tőle: a szöveget küldje el az Alkotmánybíróságnak normakontrollra.

A módosítót múlt kedden, május 24-én fogadta el a parlament kormánypárti többsége, a magyarkozlony.hu-n pedig mindössze egy nappal azután jelent meg a kihirdetett törvény, hogy a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) jobb belátásra szerette volna bírni az államfőt.

– Ez a lépés nem éppen a partnerségi viszony újjáélesztését jelenti, teljesen figyelmen kívül hagyták a szakszervezetek kérését - mondta a Népszavának a PSZ alelnöke. Gosztonyi Gábor azt is elmondta, úgy látja, hogy az új Orbán-kormány annyira magabiztos lett az áprilisi választási győzelem után, hogy a partnerség legkisebb jelét sem áll szándékukban kifejezni, ezt mutatják a legutóbbi ellenséges hangvételű kormányzati nyilatkozatok is a pedagógusok irányában. A PSZ alelnöke megerősítette, a sztrájkjogot korlátozó törvénymódosítás miatt a PDSZ-szel együtt fordulnak alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybírósághoz.

Egy esetleges “munkabeszüntetés” esetén például minden intézményben biztosítani kell a gyerekfelügyeletet, az étkeztetést, csoportokat sem lehet összevonni, a tanórák 50 százalékát – érettségiző osztályok esetében a kötelező érettségi tantárgyak 100 százalékát – meg kell tartani. Szükség esetén a sztrájkolókat is munkára utasíthatja az intézményvezető. A sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak pedig teljesen megtiltják a sztrájkot. A kormány ezzel korábbi bírósági határozatokkal is szembement, amelyek kimondták, az ilyen mértékű munkavégzés nem tartozhat bele a sztrájk alatti elégséges szolgáltatások körébe.

Nagy Erzsébet, a PDSZ ügyvivője lapunknak azt is elmondta, amennyiben az Alkotmánybíróságon nem járnak eredménnyel, az Emberi Jogok Európai Bíróságának nyújtanak be keresetet. Beszélt arról is, hogy a hamarosan folytatódhatnak a sztrájkbizottsági tárgyalások a szakszervezetek és a kormány között, Orbán Viktor Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárt bízta meg, hogy a kabinet nevében egyeztessen. Ugyanakkor újabb sztrájkot az idei tanévben már nem valószínű, hogy szerveznek.