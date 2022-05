nepszava.hu;

2022-05-30 17:46:00

Jött egy kis extraprofit, csaknem egymilliárd forintos osztalékot vettek ki a tulajdonosok a Fidesz kedvenc őrző-védő cégéből

A Valton-Sec tulajdonosait, részben Sarka Kata férjét meg sem érinti a gazdasági válság.

Több mint 70 százalékkal magasabb, 14 milliárd forintot meghaladó nettó árbevétellel zárta a 2021-es évét a Valton-Sec Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.; a Fidesz kedvenc őrző-védőjeként elhíresült cégnek több mint a kétszeresére nőtt egy év alatt a nyeresége – írja az mfor.hu, kiemelve: az 1,7 milliárdos profitból a két tulajdonos, Sarka Kata férje, Bessenyei István és tulajdonostársa összesen 950 milliót vett ki osztalékként.

Ezzel a lap szerint csak átmenetinek bizonyult a cég 2020-as „vesszőfutása”, amelyet alapvetően a tavalyelőtt tavasszal berobbant koronavírus-járvány okozott, emiatt több mint 1 milliárd forinttal szűkebb bevételre tett szert a rendezvények biztosításából, mint 2019-ben. Ugyanakkor még így is sikerült 2020-ban 1,14 milliárdot összegereblyézniük, objektumvédelemből.

A cikk kitér arra, hogy a cég most közzétett számai több mint 70 százalékkal haladják meg a 2020-ast, ami akkor is meglepő, ha a járvány csillapodásával egyre több lett a megrendelés, ráadásul a fideszes jó kapcsolatok miatt a tavaly csúcsra járatott választási kampány is kapóra jöhetett.

A két tulajdonos nem volt szűkmarkú, a profit több mint felét vették ki osztalékként, s ebből 845,5 millió illeti meg a részvények 89 százalékát birtokló Varga Lajost, míg a többi, ezek szerint tehát 104,5 millió Bessenyei Istvánt, aki nem más, mint Sarka Kata férje.