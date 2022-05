nepszava.hu;

Gyurcsány Ferenc;Márki-Zay Péter;ellenzék;választás 2022;

2022-05-31 15:48:00

„Gyurcsány egyszerűen azt akarta ezzel a stílussal érzékeltetni, hogy nem MZP a főnök, hanem ő”

Újabb részleteket tudhattunk meg, milyen ellentétek feszültek a háttérben.

Hosszú cikkben mutatta be a 24.hu, milyen konfliktusok feszítették Orbán Viktor kihívóinak együttműködését. A portál több politikussal is beszélt, így újabb részleteket tudhattunk meg. Gyurcsány Ferenc és Márki-Zay Péter közt a nyilvánosság előtt is érezhető volt a feszültség, azonban egyszer a volt miniszterelnök látványosan konfrontálódott vele márciusban, egy pártelnöki találkozón.

Több forrás elmondásából az derül ki, hogy megint a programról kezdtek el beszélni, mert még mindig nem voltak vele készen. Márki-Zay azzal állt elő, hogy nem ért egyet azzal, amit a védőnőkről írtak a programban. Erre Gyurcsánynál elpattant a cérna. A DK elnöke ekkor indulatosan felpattant, és azt vágta a kormányfőjelölt fejéhez: „Mit képzelsz magadról, mégis ki vagy te?”. Azzal felpattant a székéből, és kiment a szobából. Az egyik jelenlévő pártelnök azt mondta, hogy ez az eset nem önmagában érdekes, hanem rendszerszinten. „Egyrészt nonszensz, hogy egy ilyen szakkérdés felmerülhet pártelnöki szinten, mert nem oda való, ez programírói szint. Másrészt azt többször tematizáltuk páran, hogy milyen stílusban beszélünk egymással. Hogy így ne szóljunk egymáshoz, ez rossz, nem vezet sehova, ez ugyanis nem egyedi eset volt” - magyarázta egyikük.

Egy másik elnök megjegyezte, komoly probléma volt, hogy milyen stílusban beszélnek egymással a pártvezetők. Ekkor megjegyezte, hogy

A portál megkérdezte a korábbi miniszterelnök-jelöltet is erről, aki azt mondta, nem tudja, hogy pont a védőnői esetnél volt-e ez, de valóban volt egy vita.

„Erre Gyurcsány úgy behisztizett, hogy mit nyúlkálunk bele a már leegyeztetett programba, hogy felpattant, és kiviharzott. Hogy pontosan akkor mit vágott hozzám, már nem tudom.” Az esetnél jelenlévő DK-s Arató Gergely úgy emlékezett vissza, feszült, de normális hangnemű beszélgetés volt. Amikor a védőnői hálózat fejlesztéséhez értünk, Márki-Zay azt mondta, hogy azt nem fejleszteni, hanem leépíteni kell, mert ez egy haszontalan hungarikum - szó szerint ezt mondta –, szerinte középosztálybeli családok anyukái kávézgatnak a sok pénzért fizetett védőnőkkel, ezért ennek semmi értelme. Gyurcsány Ferenc ezt a lenéző megjegyzést visszautasította, és azt kérdezte Márki-Zaytól, hogy mikor olvasott erről elemző tanulmányt, honnan veszi a bátorságot, hogy egy egész szakmáról így beszéljen, mert ennek így nem csak semmi értelme, de szakmailag és emberileg is tisztességtelen. Gyurcsány Ferenc ezután felállt és higgadtan elment, de ebben semmi sértő nem volt.” A politikus azt mondta, a megbeszéléseken nem volt szokás csúnyábban beszélni, mint szenvedélyes beszélgetéseken általában, és általánosságban hozzátette, hogy