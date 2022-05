Danó Anna;

majomhimlő ;Müller Cecília;járvány;

2022-05-31 18:50:00

Müller Cecília: Megjelent a majomhimlő Magyarországon

Egy 38 éves férfinél diagnosztizálták a betegséget. Az országos tisztifőorvos elmondta: ahhoz, hogy másokat megbetegítsen, szoros kontaktusra van szükség.

Elrendelte Müller Cecília a járványügyi vizsgálatot abban a fővárosi kerületben, ahol az első majom-himlős beteget találták. Az országos tisztifőorvos lapunknak elmondta: hétfőn még csak a gyanú merült fel, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ laborja a páciens mintájából már ekkor ki tudta mutatni a víruscsaládot. Kedden pedig megtörtént a vírus szekvenálása is, és ez a vizsgálat már bizonyította, hogy valóban majomhimlőről van szó.

A tisztifőorvos hozzátette:

Arra a kérdésre, hogy van-e ok különösebb aggodalomra, Müller Cecília azt mondta: a legnagyobb mennyiségben a bőrön keletkező hólyagokban található a vírus, de ahhoz, hogy másokat megbetegítsen, szoros kontaktusra van szükség. Megjegyezte: az érintett beteget természetesen el kell különíteni, hiszen fertőző. Most a kerületi járványügyi szakemberek feladata felkutatni a páciens környezetét és a szükséges megelőzési intézkedéseket megtenni.

Kemenesi Gábor virológus néhány napja a saját közösségi oldalán arra hívta fel a figyelmet, hogy a majomvírus himlő tünetei egészen enyhék is lehetnek, azaz láz nélkül, kevés kiütéssel is megúszhatja valaki a fertőzést. Az európai esetek genetikai vizsgálatai egyelőre egy behurcolásra és az abból történő terjedésre utalnak. A vírusgenomikai elemzések alapján a mostani vírus nagyon hasonló a 2018-ban, több helyen is leírthoz, minden jel szerint annak egy leszármazottja.

A probléma, hogy igen nehéz megítélni a vírusgenomban található mutációk szerepét, ez a SARS-CoV-2-nél sem volt egyszerű, itt pedig még bonyolultabb, hiszen egy jóval nagyobb és összetettebb genommal rendelkező vírusról van szó. Egyelőre csupán annyit tudni, hogy vannak változások a genomban, ami egy természetes folyamat eredménye, ám ezek száma némileg magasabb a vártnál. A vírus alapvető tulajdonságain azonban ezek sem változtatnak, közeli kontaktusra van szükség a terjedéshez – írta.