Washington fejlettebb rakétarendszereket küld Kijevnek

Az Egyesült Államok fejlettebb rakétarendszereket küld Ukrajnának – közölte szerdán Joe Biden amerikai elnök.

Az Ukrajna által régóta kért fegyverek lehetővé teszik, hogy nagyobb hatótávolságból, pontosabban mérjen csapásokat az ellenséges erőkre. Az Egyesült Államok eddig visszautasította a kérést attól tartva, hogy a fegyverekkel oroszországi célpontokat vehetnének célba, ám Volodimir Zelenszkij ukrán elnök biztosította a Fehér Házat afelől, hogy a fegyvereket nem vetik be oroszországi célpontok ellen. „Nem fogunk olyan rakétarendszereket küldeni Ukrajnának, amelyekkel csapást mérhetnek Oroszország területére” – írta Joe Biden a The New York Timesban.

Az amerikai elnök szerint a fegyvercsomag megerősíti Kijev tárgyalási pozícióját, és valószínűbbé teszi a diplomáciai megoldást. „Ezért döntöttem úgy, hogy fejlettebb rakétarendszerekkel és lőszerekkel látjuk el Ukrajnát, ami lehetővé teszi számukra, hogy pontosabb csapást mérjenek kulcsfontosságú célpontokra az ukrajnai harcmezőn” – fogalmazott Biden.

Egy magas rangú fehér házi tisztségviselő elmondta, hogy az új fegyverzetben M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) típusú, amerikai rakéta-sorozatvető is lesz, igaz, azt nem közölte, hogy mennyit küldenek belőle.

A rakétarendszerek egyszerre több, precíziós irányítású rakétákat tudnak kilőni mint 70 kilométer távolságra, ami sokkal nagyobb hatótávolság, mint amellyel az ukránok által jelenleg használt tüzérség bír. A feltételezések szerint pontosabbak is orosz megfelelőiknél.

Az ukrán vezérkar a múlt hónapban úgy vélekedett: a HIMARS-egységek beszerzése „kulcsfontosságú” lenne az orosz rakétatámadások ellen.

A rakéták teszik ki a fő elemét annak az Ukrajna számára nyújtandó 700 millió dolláros segélycsomagnak, amelyet hivatalosan szerdán jelentenek be – közölték fehér házi tisztségviselők. Az orosz invázió február 24-i kezdete óta immár ez a 11. segélycsomag, amelyet az Egyesült Államok jóváhagy Ukrajna számára, és helikopterek, páncéltörő fegyverek, taktikai járművek és alkatrészek is lesznek benne.

Az amerikai elnök szerdai cikkében úgy fogalmazott: az Egyesült Államok célja „csupán egy demokratikus, független és szuverén Ukrajna” megteremtése, és nem akarja eltávolítani Vlagyimir Putyin orosz elnököt a hatalomból, és szélesebb körű konfliktust sem akar Moszkvával. Biden Oroszországot tette felelőssé a béketárgyalások elakadásáért, egyúttal hozzátette: az Egyesült Államok soha nem gyakorolna nyomást Ukrajnára azért, hogy a konfliktus befejezéséért cserébe lemondjon bármely területéről.

Annak kockázatával kapcsolatban, hogy vegyi fegyverekét vetnének be Ukrajnában, Biden azt írta, jelenleg nem látják jelét annak, hogy Oroszország ilyesmire készülne, ám ha mégis így tenne, az elfogadhatatlannak minősülne, és „súlyos következményekkel” járna. Nem sokkal ezután azonban orosz katonai tisztségviselők bejelentették, hogy az orosz nukleáris erők

Eközben folytatódnak a harcok a Donyec-medencében. Kedden Szerhij Hajdaj, a Luhanszk megyei állami közigazgatás vezetője közölte, hogy Szeverodoneck immár nagyrészt az orosz erők ellenőrzése alatt áll. Az oroszok mostanra Luhanszk megye csaknem egészét elfoglalták, és arra összpontosítanak, hogy elfoglalják a szomszédos Donyeck megyét is.