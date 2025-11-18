Erről Deme László, a Honvédelmi Minisztérium védelmi tervezésért, beszerzésekért és innovációért felelős helyettes államtitkára beszélt.
Gyorsan megtorolja-e Irán vele szembeni támadását vagy használja ki a diplomáciai csatornákat. A kabinetben sincs egység.
Az oslói kormány úgy döntött, hogy engedélyezi a Norvégia által gyártott fegyverek és védelmi termékek közvetlen értékesítését.
Az Egyesült Államok most el sem adná, a kormány pedig állítja, meg sem venné a HIMARS-rendszert. Pedig szakértők úgy vélik, ez a legjobb rendszer, és szükség lenne rá.
Ez alapján aligha várható, hogy a kabinet egyhamar felhagyna a svéd NATO-csatlakozás gáncsolásával.
A nyomozócsoport állítása szerint minden kétséget kizáró bizonyítékot azonban nem sikerült találni, az orosz elnök pedig államfőként büntetlenséget élvez. Egyébként ennyi volt, kimerítettek minden lehetőséget, a vizsgálatot már nem tudják folytatni.
Az ukrán védelmi miniszter máris a front „legnagyobb nyári slágereként” emlegette az Egyesült Államoktól kapott újabb tüzérségi fegyverek hangját.
Hamarosan megindul az orosz támadás Szlovjanszk ellen. Zelenszkij elnök leváltotta az ukrán biztonsági szolgálat vezetőjét és a legfőbb ügyészt.
Ukrajna várhatóan egyre jobban el lesz látva nyugati fegyverekkel. Ez hozhatja meg a fronton az igazi fordulatot.
Vlagyimir Putyin az uniós szankciókat érvényesítő Litvániáról is elbeszélgetett Aljakszandr Lukasenkával.
Az orosz elnök szerint hiába küld Washington Kijevnek nagy hatótávolságú nehézfegyvereket, azokat is „úgy ropogtatják, mint a diót”.
Az Egyesült Államok eddig visszautasította a kérést attól tartva, hogy a fegyverekkel oroszországi célpontokat vehetnének célba, ám Volodimir Zelenszkij ukrán elnök biztosította a Fehér Házat afelől, hogy a fegyvereket nem vetik be oroszországi célpontok ellen.
Putyin helyettese racionálisnak nevezte a döntést.
A nukleáris elrettentő képességek fokozásáról beszélt a NATO-főtitkár.
Olyan jeladó nélküli radarokat teszteltek amelyek képesek észrevétlenek maradni az ellenséges drónok előtt.
Történelmi esemény, újjáépülő pillérek – így kommentálja az Orbán-kabinet, hogy megegyezésre jutottak az amerikai külügyminiszterrel. Tegyük hozzá, Pompeo látogatására épp a kormány halogatása miatt volt szükség.
Ismét egy nemzetközi egyezmény megszegésével vádolják Moszkvát: az Egyesült Államok NATO-nagykövete arról beszélt, hogy Oroszország olyan rakétákat telepít, amikkel előjelek nélkül atomcsapást mérhetne a világ bármely pontjára. Kay Bailey Hutchison Magyarországra is rászólt, hogy ne akadályozza tovább Ukrajna euroatlanti integrációs törekvéseit.
Gőzerővel folyik a fegyverkezés térségünkben. Kérdés azonban, javítja-e vagy rontja a térség biztonsági helyzetét a felhalmozódó modern haditechnika.