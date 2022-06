P. L.;

2022-06-01 11:30:00

Orbán Viktor apja és társai 1,8 milliárd forint osztalékot vettek ki a bányacégükből

Akár úgy is mondhatnánk, extraprofitban bővelkedik a család.

Olyan jól ment a munka az Orbán-család gánti kőbányájában, hogy az osztalékból ítélve akár azt is feltételezhetnénk, hogy némi arany is meglapul ott. Erre utaló jel persze nincs, mindenesetre az id. Orbán Győzőnek, Orbán Viktor apjának többségi tulajdonába tartozó Dolomit Kőbányászati Kft. éves beszámolójából az derül ki, hogy 1,8 milliárd forint osztalékot vettek ki a tulajdonosok - erről a 444 számolt be először.

A cég 2020-at 3 milliárd 513 milliós árbevétellel és 1 milliárd 136 millió forintos adózott eredménnyel zárta, 2021-ben azonban a forgalom rekordnak számító 5 milliárd forintra hízott fel, 1,8 milliárd forintnyi profit mellett. A nyereséget ki is vették a cégből, igaz, ez csak többségi tulajdonos lévén, nem kizárólag Orbán Győzőé lett.

Idéntől egyébként a cégnek Orbán Dávid személyében új ügyvezetője is van. Ezzel a Dolomit Kőbányászati Kft. már három ügyvezetővel rendelkezik: Orbán Győző Bálint, Orbán Viktor édesapja, Orbán Győző, a miniszterelnök öccse és Orbán Dávid, aki a 444 információi szerint Orbán Győző fia, vagyis Orbán Viktor unokaöccse.