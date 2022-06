R. Hahn Veronika (London);

platina jubileum;II. Erzsébet;

2022-06-02 09:30:00

Platina jubileumát ünnepli II. Erzsébet

Csütörtökön kezdődik a négy napon át tartó eseménysorozat, mely az uralkodó trónra lépésének 70. évfordulója előtt tiszteleg.

Az elmúlt napok bizakodással töltötték el a szigetország lakosságát, mert II. Erzsébet visszatérő mozgásszervi problémái enyhülni látszanak. Reménykedni lehet abban, hogy néhány alkalommal részt tud venni a platina jubileum rendezvényein, legalábbis meg tud jelenni a Buckingham-palota oly sok ünneplést látott erkélyén. Az Egyesült Királyság csütörtöktől négynapos munkaszünettel ünnepli az évfordulót. A királynőt 1953. június 2-án koronázták meg a Westminsteri apátságban azután, hogy az uralkodói címet több mint egy évvel korábban, 1952. február 6-án örökölte meg hirtelen, mindössze 56 évesen elhunyt édesapjától, VI. Györgytől.

Mozgáskorlátozására hivatkozva a 96. születésnapját áprilisban betöltött királynő feltűnően kihagyta a május 6-i parlamenti törvémyhozási programbeszéd felolvasását, de azóta több alkalommal is megjelent a nyilvánosság előtt, többek között a windsori lóbemutatón, a tiszteletére rendezett királyi revün és a róla elnevezett új vasútvonal, az Elizabeth Line felavatásán. Erzsébet, aki nem csak a leghosszabban regnáló brit uralkodó, hanem egyben a világ legrégebben hivatalban lévő királynője is, a négynapos ünnepségsorozat előtt kedvenc skóciai kastélyában, Balmoralban pihenve készült fel a fesztivál fáradalmaira. A jelenlegi ismeretek szerint uralma idején először nem vesz részt személyesen a hivatalos születésnapja alkalmából évente sorra kerülő Trooping of the Colour lovas díszfelvonuláson, de ennek a csütörtöki rendezvénynek záró perceit, a katonai egységeknek a Buckingham-palota felé lovaglását unokatestvére, a 86 éves kenti herceg társaságában a balkonról követi majd. Hangsúlyozottan a monarchia "aktív dolgozó tagjainak" kíséretében jelenik majd meg röviddel később ismét az erkélyen, a család "dolgozó" tagjaival együtt. Ebbe a kategóriába nem fér bele sem az udvari élettől visszavonult, Kaliforniába költözött sussexi hercegi pár, Harry és Meghan, sem Erzsébet második fia, András yorki herceg, aki szexuális visszaélései miatt minden katonai rangját és jótékonysági intézményi tisztségét elvesztette.

II. Erzsébet feltétlenül azon van, hogy kiterjedt családja társaságában el tudjon menni a pénteken a Szent Pál székesegyházban rendezett hálaadó istentiszteletre, melyről egyébként Covid-fertőzése miatt éppen az anglikán egyház legmagasabb vallási vezetője, Justin Welby canterburyi érsek fog hiányozni. A szombati nap legnagyobb slágere, amit a BBC élő közvetítésének hála a brit lakosság is élvezhet, egy, a Buckingham-palotában megtartott popzenei koncert lesz. A fellépők között találjuk Sir Elton Johnt, a Duran Durant, Diana Rosst, Alicia Keyst, Lord Lloyd-Webbert és a minap az Eurovíziós Dalfesztiválon jeleskedett brit ifjú titánt, Sam Rydert. A legnagyobb várakozás a Queen gitárosa, Brian May szereplését kíséri. A veterán rocker a 2002-es aranyjubileumon emlékezetesen a palota tetején játszott, most ennek felülmúlására készül.

Ha minden a legjobban megy, az uralkodó még egyszer integethet alattvalóinak a palota erkélyéről. A vasárnapi országos, a hivatalos jelentkezések alapján 85 ezer helyen megrendezett piknik, a Big Lunch után a Mall-on Platinum Pageant, platina parádé, nagyszabású, látványos, a szigetország etnikai és kulturális sokféleségét tükröző karnevál koronázza meg az ünnepet. A záróakkordokra a királynő is kiváncsi lehet. A Buckingham-palota előre intette a felvonulókat, hogy a republikánus érzelmű britekre való tekintettel kerüljék el a "túl-dicsőítést". Az udvar tudatában van annak, hogy a királynő által kiemelkedően fontosnak tartott Nemzetközösség 54 tagországa közül egyre több jelzi, hogy köztársasággá kíván válni, "leváltva" Erzsébetet államfői tisztségéről. Belize, a Bahamák, Jamaika és más Karib-tengeri szigetek után az új ausztrál kormányfő, Anthony Albanese fogalmazott úgy, hogy "elkerülhetetlen" az ország leválása a brit monarchiáról.

Egészen más a helyzet az Egyesült Királyságban, ahol egy, a jubileumra készült közvélemény-kutatás szerint a lakosság imponáló 86 százaléka elégedett az uralkodóval, sőt Károly walesi herceg is kétharmados támogatottsággal rendelkezik. A megkérdezetteknek több mint a fele "hagyományossága" miatt tiszteli a legjobban Erzsébetet. A királyi család népszerűségi listáját is az uralkodó vezeti, míg az "ezüstérmes" jelenleg Katalin, Cambridge hercegnéje, megelőzve férjét, Vilmost. Kevés jóindulat maradt a népben Harry és Meghan iránt, akikről az alattvalók 63 százalékának van negatív véleménye.

A platina jubileum alkalmából a sussexi hercegi pár és két gyermeke együttesen először töltenek pár napot Angliában, "visszafogottan", kevés hivatalos eseményen megjelenve. Erzsébet, mint dédnagymama először találkozik a gyermekkori becenevét viselő Lilibettel, aki szombaton ünnepli első születésnapját. Az udvar már előzetesen intette az ellentmondásos lépésekre hajlamos párt, hogy ne tolja magát előtérbe és tartózkodjon a megbízójuk, a Netflix által használható felvételek készítésétől.

Az ünnepségsorozat komoly üzleti vállalkozás is. A szigetország 408 millió fontot (184 milliárd forintot) ad ki a négynapos ünnep során, ebből 281,5 millió font (127 milliárd forint) megy el emléktárgyakra.