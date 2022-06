P. L.;

Johnny Depp megnyerte a becsületsértési pert Amber Heard ellen

Pont került az évek óta húzódó ügy végére. Az esküdtszék kimondta, Amber Heard valótlanságot állított volt férjéről és kimondottan rossz szándékkal tette.

Megszületett az ítélet abban a Johnny Depp és Amber Heard között zajlott perben, amely világszerte lázban tartotta a komplett bulvársajtót évek óta. A hathetes tárgyalást követően a héttagú esküdtszék kevesebb mint három nap alatt hozta meg döntését. Megállapítása szerint Amber Heard becsületsértést követett el Johnny Deppel szemben, amikor egy 2018. december 18-ára jegyzett, Washington Postban megjelent cikkében családon belüli erőszak áldozatának nevezte magát. Az írásban ugyan név szerint nem említette meg Deppet, de tartalma félreértelmezhetetlenül őt támadta.

A színész az általa 2019-ben elindított 50 millió dollár értékű pert álláspontja szerint a koholt vádak mellett azzal is indokolta, hogy valójában Heard nem áldozata hanem egészen konkrétan elkövetője volt a családon belüli erőszaknak. Azt is hozzáfűzte, hogy az elszenvedett karaktergyilkosság tönkretette a karrierjét, például elvesztette Jack Sparrow kapitány szerepét a Karib-tenger kalózaiban, de kitették a Legendás állatok és megfigyelésük című franchise-ból is.

Az esküdtszék friss ítélete értelmében bebizonyosodott, hogy Amber Heard tudatosan állított valótlanságot volt férjéről, s az állítások alkalmasak voltak arra, hogy súlyos kárt okozzanak neki. A testület azt is kimondta, hogy Amber Heard kimondottan rossz szándékból cselekedett.

A színésznő ellenpert indított Johnny Depp ellen és ebben is ítélet született. Ellenkeresetei közül egyet nyert meg, amiért kétmillió dolláros kártérítés jár neki. Deppnek azonban mindhárom keresetében igazat adott az esküdtszék, amiért 10 millió dolláros kártérítést ítéltek meg számára. Amber Heardnek emellett 350 ezer dolláros büntető kártérítést is kell fizetnie.

Az ítélet szerint tehát Johnny Depp nem követett el erőszakot volt feleségével szemben. Kihirdetését követően mindketten nyilatkozatot tettek közzé. Amber Heard csalódottságának adott hangot, úgy fogalmazott:

Hozzátette, szerinte Johnny Depp ügyvédei azt érték el, hogy az esküdtszék figyelmen kívül hagyja a szólásszabadság ügyét és a szerinte meggyőző bizonyítékokat. Álláspontja szerint elvesztette a szabad és nyílt beszédhez való jogát is.

Johnny Depp természetesen egészen másképp értékelt, álláspontja szerint hat év elteltével az ítélet visszaadta neki az életét. Úgy fogalmazott:

Felidézte, hosszas gondolkodás után hozta meg azt a döntését, hogy beleálljon az ügybe, tudva az előtte álló jogi akadályokról és a világszerte rá háruló figyelemről. Célja az volt, hogy az eredménytől függetlenül feltárja az igazságot, melynek kimondásával tartozott gyermekeinek és mindazoknak, akik támogatták. Azt is írta, lenyűgözi az a szeretet, támogatás és kedvesség, amit a világ minden tájáról kapott. Azt reméli, hogy törekvése segített azoknak a férfiaknak és nőknek, akik hozzá hasonló helyzetbe kerültek, és hogy az őket támogatók soha nem adják fel. Hozzátette, azt reméli, hogy visszatér a bíróságokon és a médiában is az az állapot, hogy az emberek ártatlanok, amíg bűnösségüket be nem bizonyítják.

„Veritas numquam perit. Az igazság soha nem vész el” - zárta sorait Johnny Depp.

A Karib-tenger kalózainak korábbi színésze mellett egyébként a per másik nagy nyertese Camille Vasquez, a férfi ügyvédje, aki profi, határozott, ugyanakkor könyörtelen fellépésével meglehetősen kellemetlen válaszokat tudott kicsikarni Amber Heardből, ami kétségtelenül nagyban hozzájárult a Depp számára kedvező ítélethez. A nő meglehetős népszerűségre is szert tett ezáltal.

Az évek óta húzódó perpatvar részleteivel lapunk ebben a cikkben foglalkozott bővebben.