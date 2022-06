P. L.;

Bayer Zsolt;mocskolódás;Fidesz;Kirill patriárka;

2022-06-02 14:29:00

„Gahler! Kuss! És szállj magadba, te senki! Világos?” - üzente Bayer Zsolt a Néppárt külügyi szóvivőjének orbáni kritikájára

A Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa még a szokásos formáját is felülmúlta.

„Szelíd figyelmeztetés Michael Gahlernek” című opuszában kezdett a megszokott módon intenzív fröcsögésbe Bayer Zsolt „jótollú magyar újságíró”, a kormánypárti Magyar Nemzet publicistája, egyben a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa. Ezúttal az borította ki, hogy Michael Gahler, az Európai Néppárt frakciójának külügyi szóvivője kritizálta, hogy az Orbán-kormány a jelek szerint a korábbi olajembargós megegyezés ellenére Kirill pátriárka szankcionálásának ürügyén továbbra is vétóval fenyegetőzik.

Mondanivalóját a Magyar Nemzet hasábjain egy velős kioktatással kezdte, miszerint „egy egyházi vezetővel, egyházi személlyel szemben nem vezetünk be szankciókat. Pont. Ez vallásszabadság, továbbá civilizáltság kérdése.” Érvelésében Bayer Zsoltot az nem különösebben zavarta meg, hogy Kirill pátriárka háborúhoz való hozzáállása köszönőviszonyban sincsen az ortodoxok által is vallott krisztusi tanokkal, Vlagyimir Putyin háborújának támogatása az ortodox egyházközösségeket is világszerte megosztotta. De az sem foglalkoztatta, hogy áprilisban Ferenc pápa is lemondta találkozóját az orosz ortodox egyház vezetőjével, miután a vatikáni diplomaták jelezték, hogy egy ilyen találkozó a jelenlegi helyzetben sok bonyodalmat okozhat.

Ezután Michael Gahlernek címezve a Fidesz ötös számú párttagkönyvének tulajdonosa az egész német népre eleresztett egy masszív általánosítást:

Bayer Zsolt ezután azt fejtegette, az fog kiderülni, mitől lettek „ilyen undorítóan gyávák, ilyen gerinctelenek, ennyire semmilyenek, ennyire langyosak”.

„Maguk úgy tekerednek ránk, mint Laokoón papra és fiaira a kígyó” - olvasható még művében a publicista szelídnek szánt, de inkább goebbelsire sikeredett fröcsögése, amellyel az Európai Néppárt német politikusairól óhajtotta kifejezni nem túl hízelgő véleményét. Szelídségében kiteljesedve pedig azzal zárta sorait: „Gahler! Kuss! És szállj magadba, te senki! Világos?”