Üzent Orbán Viktornak a Néppárt szóvivője: egy nap kiderül, mivel zsarolnak az oroszok!

Orbán Viktor;Európai Néppárt;Oroszország;

2022-06-02 08:35:00

Újabb éles kritika érkezett a Fidesz egykori pártcsaládjából.

„Orbán megvédi Kirill pátriárkát az uniós szankcióktól. Kirill áldását adja az orosz diktátor által Ukrajnában elrendelt háborús bűnökre. Szégyellje magát!” - írta Twitter-oldalán az Európai Néppárt külügyi szóvivője.

Michael Gahler azután fakadt ki, hogy az Orbán-kormány ismét blokkolná a hatodik szankciós csomagot, ezúttal azért, mert a szankciókkal sújtott orosz személyek listáján az ortodox egyház feje is rajta van. Mindez az uniós nagykövetek szerdai ülésén derült ki, ahol a diplomaták véglegesíteni akarták az állam- és kormányfők által hétfő éjszaka jóváhagyott intézkedéseket.

Gahler úgy fogalmazott

Orban protects Patriarch Kyrill from being sanctioned by the EU. Kyrill blesses the war crimes the Russian dictator orders in Ukraine. Shame on you! One day the Kompromat by which the Russians keep you compliant will be revealed. What an embarrassment for freedom loving Hungary!