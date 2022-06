Gyorsan meg is dicsérte Magyarországot egy orosz diplomata, amiért Kirill pátriárkát levették az uniós szankciós listáról

Gy. D.;

Magyarország;Oroszország;diplomácia;kormány;Kirill patriárka;

2022-06-02 20:01:00

Mihail Uljanov szerint Magyarország „szilárd álláspontja, józan esze és politikai akarata újabb súlyos problémák” kialakulását akadályozta meg.

Méltatta Magyarországot Mihail Uljanov, Oroszországnak az ENSZ bécsi intézményeihez delegált nagykövete amiatt, hogy a magyar kormány tiltakozása nyomán az EU végül levetette a háborús uszító Kirill pátriárkát az újabb szankciós listáról.

So the name of #Patriarch Kirill was removed from the 6th #sanctions package due to the firm position of #Hungary and its common sense and political will which prevented new serious problems. What was the position of other #EU states on this point? #Greece, for example?