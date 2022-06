P. L.;

Megy a mutogatás, rejtély, ki dönti el, hogy a Magyar Hang nem mehet be Kormányinfóra

Több más kormánykritikus sajtóorgánumot is gyakorta önkényesen eltiltanak a kérdezés lehetőségétől, felelős sehol.

Bár az Alaptörvény szerint Magyarország elviekben elismeri és védi a sajtó szabadságát és sokszínűségét, ismeretlen szempontok mentén, ismeretlen szervezeti egység önkényesen dönt arról, mely médiumokat engedik be a Kormányinfókra, így továbbra is rejtély, hogy az egyik legnagyobb példányszámban értékesített hetilapot, a Magyar Hangot miért nem engedik be gyakorlatilag a 2018. évi megalakulása óta - számolt be a 24.hu.

A Simicska Lajos által a 2018. évi harmadik választási kétharmad után megszüntetett Magyar Nemzet munkatársai által alapított Magyar Hang heti körülbelül 11 ezer példányszámot értékesít, ennek ellenére Magyarországon egyetlen nyomda sem vállalta el a kinyomtatását, ezért Pozsonyban készül. György Zsombor főszerkesztő szerint a lap érdemi válaszokat azóta sem kapott arra, hogy miért nem vehetnek részt a Kormányinfókon, noha munkatársaik az épület előtt rendszeresen próbálják ezt megtudni a helyszínre érkező Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől. A Kormányinfókon más újságírók is többször érdeklődtek már afelől, hogy mi az oka a meglehetős kisstílűségről árulkodó kormányzati elutasításnaknak, de értelmezhető érvet azóta sem kaptak. Szóvá tették már például a szerkesztőség méretét, valamint cinikus módon a koronavírusra is hivatkoztak, miközben más orgánumok munkatársait beengedték személyesen. Leggyakrabban azonban a helyhiányt emlegetik, csakhogy a Kormányinfókon rendszeresen látni üres székeket, s a Magyar Hangnál egyébként lényegesen kisebb olvasottságú lapok gond nélkül kérdezhetik a minisztert. A 24.hu egy ezt firtató kérdését Gulyás Gergely egy ízben azzal intézte el, hogy „így is teljes körű a részvétel”.

György Zsombor szerint több esetben egyeztettek már jogászokkal az ügyben, de ezidáig nem vitték bíróság elé az ügyüket, mert az egyértelmű hátrányos megkülönböztetés ellenére kétséges, hogy a jelenlegi jogi környezetben meg tudnának-e nyerni egy erre vonatkozó pert.

Orbán Viktor évente jellemzően egy vagy két Kormányinfót vállal. 2019-ben a Magyar Hang mellett a baloldali Mérce, az Ungár Péter többségi tulajdonában álló Azonnali, a Klubrádió, a Jobbik-közeli Alfahír és a Direkt36 oknyomozó lap munkatársai sem kérdezhették a kormányfőt, jellemzően helyhiányra hivatkozva. 2020-ban a Magyar Hang, a Mérce és a Direkt36 megint kimaradt, mellettük a szintén oknyomozó Átlátszó és a 24.hu sem kérdezhetett a miniszterelnöktől.

A kormányzati kommunikáció eztán sunnyogásba kezdett, miután több lapot nem is értesítettek arról, hogy a protokolltól eltérően telefonon kell regisztrálni, Kovács Zoltán előbb azt mondta, hogy nem feltétlenül volt regisztrációköteles az esemény, aki időben érkezett, azt beengedték. Csakhogy a munkatársak zöme az esemény kezdete előtt háromnegyed órával már a helyszínen volt, Havasi Bertalan már úgy reagált a 24.hu-nak, azért nem kaptak meghívást, mert nem látogatják Gulyás Gergely évközi Kormányinfóit, amire egyébként jó ideig szintén nem kaptak meghívót.

az ítélet szerint nem csak hogy nincs felelőse a regisztrációs kérelmek kezelésének, de az sincs meghatározva, hogy mit és milyen szempontok alapján válaszolnak a megkeresésekre.

A bíróság 2018 januárjában egyebek között arra kötelezte a propagandaminisztériumot, hogy számoljon be, kik döntenek arról, hogy mit válaszolnak az egyes megkeresésekre. A választ végül 2018 októberéig halogatták, eszerint eszerint a kormányszóvivő dönt arról, ki vehet részt a Kormányinfón. Amennyiben tehát a szerepkörök ugyanazok, úgy Szentkirályi Alexandra az illetékes, csakhogy idén április 21-én a Magyar Hang újságírójának a kormányszóvivő azt ismételgette, hogy „nem ő intézi a sajtóregisztrációt”. 2021 júniusában Orbán Viktor Kormányinfóján Gulyás Gergely szűkszavúan annyit mondott, hogy Kovács Zoltán dönt róla, ki vehet részt a Kormányinfón.

Egyébként a Magyar Hang éppen tegnap számolt be arról, hogy már a nyári fesztiválokra sem engedik be őket, a lapnak való hely biztosítása esetén ugyanis állítólag pénzt vonnak el a szervezőktől. Idén már választ sem kaptak a megkereséseikre, tiltólistán vannak.