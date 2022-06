Rónay Tamás;

KGB-s múlttal vádolják Kirill pátriárkát, akinek a kedvéért Orbán Viktor megvétózta volna az EU-s szankciókat

Kirill pátriárka, világi nevén Vlagyimir Mihajlovics Gundajev, rendkívül ellentmondásos személyiség. A

Az Orosz Ortodox Egyház Helyi Tanácsa 2009-ben választotta meg Moszkva és egész Oroszország pátriárkájává, bár többen is azzal vádolták, hogy Mihajlov fedőnéven a KGB ügynöke volt. Felix Corley, a szovjet titkosszolgálatok archívumainak kutatója szerint lehetetlen lett volna, hogy a KGB-vel való együttműködés nélkül magas pozíciót töltsön be az ortodox hierarchiában. Ő az a Kirill pátriárka, aki miatt Magyarország az utolsó utáni pillanatban vétóval fenyegette meg az Oroszország elleni EU-s szankciók hatódik köréről szóló döntést.

Bár megválasztása után akadtak biztató jelek, a radikális jobboldali csoportok elleni fellépést szorgalmazta, 2012-ben felszólította a kormányt, kezdjen párbeszédet a szabad választásokat követelő tüntetőkkel és tett lépéseket az ökumenizmusért, amelynek legfőbb eseménye a 2016-os Ferenc pápával tartott találkozója volt, idővel jobbra kormányozta az orosz ortodox egyházat. Túlzottan szoros kapcsolatokat alakított ki a hatalommal, Vlagyimir Putyin elnökségét valóságos csodának nevezte, támogatta az Ukrajna elleni agressziót, az orosz csapatok ellen harcolók mögött pedig szerinte gonosz erők állnak.

Kirill pátriárka szerint Nyugat-Európában „militáns ateizmus” uralkodik. Ellenzi az abortuszt, az eutanáziát, az in vitro megtermékenyítést és a homoszexuális kapcsolatok legalizálását. Hangsúlyozza az európai kultúra „keresztény gyökereit”. Többször is kijelentette, összefüggés van az ember erkölcsi hozzáállása és a természeti katasztrófák között. Felszólalt a polgári esküvő intézménye ellen is.

A magyar vétófenyegetés mögött egyrészt az állhat, hogy Kirill ugyanannak a fundamentalista kereszténységnek a képviselője, mint a magyar kormány. Másrészt a kabinet azért nem akar szembemenni a pátriárkával, mert vélhetően még mindig reménykedik abban, hogy Budapesten létrejöhet egy újabb csúcstalálkozó a pápa és közötte. Így a kormány a kereszténység és az ökumenizmus legfőbb letéteményesének nevezhetné magát.