Vas András;

Balaton;nyári szezon;drágulás;benzinár;

2022-06-04 11:15:00

Egy négytagú családnak akkor is legalább 150 ezerbe kerül egy hét a Balatonnál, ha lemondanak a büfékről, fizetős programokról, és ingyenes a strand

Noha negyedével-harmadával drágult egy év alatt a Balaton, a mind többe kerülő külföldi utak ellensúlyozhatják ezt, így jó nyarat várnak a helyi vállalkozók.

– Húsz-harminc százalékkal emeltünk a szobáink árán – mondta András, a balatonmáriafürdői Pelso Panzió tulajdonosa. – Ha ennél olcsóbban adnánk, ráfizetés lenne, ugyanis valahogyan kompenzálnunk kell a drasztikusan megemelkedő energiaköltségeket és munkabéreket. Ha mindezt teljesen beleépítettük volna az árakba, simán 50 százalékos drágulást tapasztalnának a vendégek, de nem lehet mindent rájuk hárítani.

András hozzátette: egyelőre nagyon kevés a foglalás, az elmúlt években sokkal kiszámíthatóbbnak tűnt a nyár. Az utolsó pillanatra vár mindenki, a pünkösdre máskor már egy-másfél hónappal korábban elkeltek a szobák, most viszont három-négy nappal a hosszú hétvége előtt kezdtek jönni a foglalások. Ugyanez várható a nyárra is: korábban a július közepétől augusztus 20-ig tartó időszak hamar betelt, most alig akad foglalás. A panziótulajdonos ennek ellenére jó szezont vár, csak megjegyezte: alkalmazkodni kell a vendégek szokásaihoz. Akik egyfelől már nem egy-két hétre érkeznek, mint régebben, hanem jellemzően három-négy napra, viszont a nyár folyamán akár többször is.

– Folyamatosan szondázzák a szállásárakat is, lecsapnak az akciókra. Például egyre többen jönnek hétfőtől-csütörtökig, sok szálláshely ugyanis a hétvégékre drágábban adja a szobáit. Persze akadnak sokan, akiknek nem számít, mennyibe kerül a szállás, a lényeg, hogy jó helyen legyen, illetve az időjárás megfeleljen nekik. Főként a fiatalok ilyenek a 20-30 közöttiek sokszor nem is foglalnak előre, csak elindulnak azzal, hogy valahol úgyis tudnak majd aludni.

A sokszobás szálláshelyek persze rugalmasabban tudnak alkalmazkodni a megváltozott szokásokhoz,

– Az egy-két napos foglalásokkal nem tudunk mit kezdeni, hiszen ha kiadom így a szobát, lehet, hogy lemaradok egy egyhetes vendégről – mondta a máriafürdői Szabó Zoltán. – Viszont egyre kevesebb a hosszabb időre, előre foglaló vendég, sajnos az a korosztály, mely hónapokra korábban megtervezte a nyaralását, kezd eltűnni. Másrészt az árak folyamatos emelkedése is sokakat visszatart, nem beszélve az orosz-ukrán háborúról:

S nem egyedi az esetünk, a környékbeli utcákban akad olyan, akinek május közepén még július elejétől augusztus 20-ig tele volt a kiadó háza, aztán visszamondtak belőle két kéthetes, illetve egy tíznapos foglalást, s most ott áll üresen.

Több szállásadó viszont Andrással értett egyet: jó szezonban bíznak, méghozzá a korábbinál több külföldi vendéggel. Megjegyezték, a jelenlegi árak nem kőbe vésettek, ha nagy lesz a kereslet, vagyis elbírja a piac, elképzelhető, hogy tovább emelkednek a tarifák.

– vélekedett egy balatonlellei hotel ügyvezetője. – Az idén viszont legalább 25 százalékkal megdrágulnak ezek az utak, ráadásul a külföldön drága benzin is sokakat idehaza tart majd. Mert nem mindegy, hogy 1,2 euróért tankol egy litert valaki, vagy háromért, mint az olaszoknál.

A szállásadók mellett a vendéglátósok is bizakodók, legalábbis, aki ki tud nyitni. A durván elszálló rezsiköltségeket és munkabéreket ugyan még be tudnák építeni a költségvetésbe, de a munkaerőhiánnyal már sokan nem tudnak megbirkózni. Déli parti tapasztalataink szerint a szezonális helyek cirka ötöde nem tud majd kinyitni, vagy csak korlátozottan:

– Egész évben nyitva tartó helyként nekünk szerencsére most éppen megvan a létszámunk – állította Balla György, a balatonmáriafürdői Port Étterem és Panzió tulajdonosa. – Igaz, vannak tanulóink is, akikkel egész évben mi foglalkoztunk a duális képzés keretében. A szezonális helyekről viszont rengeteg szakács, konyhai kisegítő, felszolgáló hiányzik, ahogyan a szálláshelyekről is, ahová nemcsak szobaasszonyt, de még recepcióst is szinte lehetetlenség találni.

A munkabérek ugyanis a munkaerőhiány miatt elszálltak,

Hasonló a helyzet szakács- és pincérfronton is, ezért a vendéglátóhelyek is áremelésre kényszerültek.

– Úgy 15-50 százalékkal nőttek az árak, attól függően, mennyivel drágultak az alapanyagok, a libamájé például kétszeresére nőtt – mondta Balla György. – Akik eddig közepes áron dolgoztak, most kevesebbet emeltek.

Eltűnnek az 1500 forintos menük a tópartról. Emellett sokkal több helyen dolgoznak majd félkész termékekből, azaz kevesebb lesz az egyedi ízeket kínáló hely, valamint szűkül a rés a minőségi és az átlagos konyhát vivő helyek között. A forgalomcsökkenéstől azonban nem tartanak, úgy vélték, akik eddig is „hűtőtáskából” nyaraltak, vagyis főztek maguknak, ezután sem fognak beülni vendéglőbe, a többiek viszont tudomásul veszik a magasabb árakat.

– Inkább az lesz a változás, hogy jobban megnézik, hová üljenek be, még, ha drágább is – magyarázta egy siófoki vendéglős. – Láthatóan folyamatosan növekednek az igények, az elvárások, s a vendégek jelentős része megérti, hogy ezt meg kell fizetni.

Családi vakáció 150 ezertől kétmillió forintig

Az előszezonra, június közepére két felnőtt és két gyerek a legolcsóbban naponta 12 ezer forintért kaphat szállást jelenleg, a főszezonra 16 ezerről indulnak az akciós árak, persze távol a tótól: például Balatonbogláron a városszéli Tescóhoz közel, a parttól úgy másfél kilométerre. A kiadásokat is jól meg kell gondolni:

de ehhez lehet, át kell utazni a szomszédos települések valamelyikére.

Persze úgy is el lehet tölteni egy hetet a Balatonon, ha nem számít a pénz, s mindent megvesz és kipróbál az ember, amire kedve szottyan, emellett igencsak nívós körülmények között hajtja álomra a fejét. Egy hétre jelenleg a legdrágább szállás egy négytagú családnak 2,1 millió forint, például egy zamárdi luxusapartmanházban. A kisvárosban megannyi nívós étterem található, ahol egy három fogásos ebéd vagy vacsora minden különösebb extra nélkül fejenként 15 ezer forint.

Zamárdi strandjai ingyenesek, ám a fürdőzésen kívül is lehet elegendő programot találni:

A siófoki aquaparkba óránként és személyenként valamivel több, mint 10 ezer forint a beugró, s ha már arra jár a bélelt bukszájú család, az elképesztő kunsztokra képes gyorshajót is kipróbálhatják 32 ezerért, míg egy csendesebb hajókázás esetén az északi partra a legolcsóbb retúr családi jegy 8640 forint. Mindent összevetve