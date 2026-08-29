„Ember, ennyiért már horvát szigetet lehet kapni!” – Már lépni sem lehet a Balatonnál, Zamárdiban egy használt autó árát is elkérik egy hétért

„A Balaton erőssége az, hogy a hírekkel ellentétben olcsóbb, mint az Adria. Június közepén voltam a horvát tengerparton két napot ünnepelni, tehát konkrétan is tudom, mástól is tudom.” Ezt meséli a neve mellőzését kérve M., egy fonyódi szállásadó, aki a család balatonfenyvesi apartmanját adja ki nyáron. Szerinte vannak turisták szép számmal, de az sem baj, ha csökken a számuk, és a kereslet a minőségi szállásokat tartja meg a rozogák helyett.