Rekordalacsony vízállás, elhúzódó hőkupolák és visszatérő árvaszúnyog-rajzások nehezítették a tóparti vállalkozók és fürdőzők életét az idei szezon végéhez közeledve. Míg a vendéglátósok és kölcsönzősök a napközbeni forgalomkiesésre és az esti szúnyoginváziókra panaszkodnak, a legkisebbek kifejezetten élvezik a déli part mentén kialakult homokzátonyokat. A szakemberek szerint a vízszintingadozás a Balaton természetes életfolyamatának része, a nyaralók többsége pedig bízik a gyors őszi rendeződésben. Riport.
„A Balaton erőssége az, hogy a hírekkel ellentétben olcsóbb, mint az Adria. Június közepén voltam a horvát tengerparton két napot ünnepelni, tehát konkrétan is tudom, mástól is tudom.” Ezt meséli a neve mellőzését kérve M., egy fonyódi szállásadó, aki a család balatonfenyvesi apartmanját adja ki nyáron. Szerinte vannak turisták szép számmal, de az sem baj, ha csökken a számuk, és a kereslet a minőségi szállásokat tartja meg a rozogák helyett.
A nyári összművészeti fesztiválok kiemelték jazzt a kis klubokból és művelődési házakból. A tapasztalat: a minőségi muzsika több mint rétegzene, így a hazai popikonok kevesek által ismert session-zenészei az elmúlt évtizedekben saját formációikkal is népszerűek lettek. László Attila, Szendőfi Péter, Fekete-Kovács Kornél – és még sokan mások – immár ezrek előtt népszerűsítik a műfajt. A jazz felívelést neves nívós borászatok is támogatták, hiszen a két különleges kulturális érték találkozása több mint természetes.
Noha negyedével-harmadával drágult egy év alatt a Balaton, a mind többe kerülő külföldi utak ellensúlyozhatják ezt, így jó nyarat várnak a helyi vállalkozók.
Az idén nyáron kitűnően teljesített a Budapest Gyógyfürdői Zrt. összes egysége, hiszen a három nyári hónap alatt közel 1 millió 180 ezer vendég kereste fel a 11 fürdőt, strandot, ami 12 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest - közölte a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt.
Az utóbbi tíz évben egyszer sem vesztek olyan sokan a Balatonba, mint az idén már eddig. Az okokról és a megoldásokról megoszlanak a vélemények.
Újabb jó szezonra számít a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) az idén a kiemelkedően jó tavalyi után, a tervek szerint 2017-ben 5,2 százalékkal nő a tavalyi 2,64 milliárd forintos nettó árbevétel.
Soha sem látott mértékben szaporodtak el a vetési varjak a városban, ahol a közelgő turistaszezon miatt is aggódnak; a károgó madarak a teraszos vendéglátó helyek asztalaira, parkok, sétányok járókelőire piszkítanak.
Már most roham van a diákmunkaerő-közvetítőknél pedig még másfél hónap van hátra a szünidőig. A diákok ugyanis minél előbb szeretnék bebiztosítani maguknak a jobb szabadtéri munkákat – írja a Somogy megyei hírportál.
Az év első négy hónapjának forgalmi adatai és az előrejelzések szerint az idei nyári szezonban a Balaton lesz a magyarok legnépszerűbb úti célja - mondta a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke az M1 aktuális csatornán csütörtökön.
Még egyetlen szezonban sem jelentett ekkora gondot a megfelelő munkaerő biztosítása a Balatonnál - írta a sonline.hu. Egy vendéglátóst sms-ben hagyott ott a teljes konyhai személyzete azzal az üzenettel: "Ausztriába mentünk", mások takarítót sem találnak nettó 100 ezer forintos bérért.
Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) az idén is megerősített ellátással készül a balatoni szezonra - közölték az OMSZ különleges mentőegységeket és mentési gyakorlatot is bemutató szezonnyitó sajtótájékoztatóján pénteken a balatonlellei vitorláskikötőben.
Hamarosan kezdődik a nyári diákmunkaszezon, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) a fiatalok tapasztalatlanságával való visszaélések megelőzése érdekében honlapján ad útbaigazítást a munkavállaláshoz.