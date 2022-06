Népszava;

kézilabda BL;Győri Audi ETO KC;

2022-06-04 11:11:00

Nem hazudhat a statisztika: a Győr a budapesti négyes döntő esélyese

Papíron a mezőny legjobb mutatóit produkáló Győr a budapesti négyes döntő esélyese, de a mateknak a pályán kell kijönnie.

A ki-ki mérkőzéseken gyakran megesik, hogy a statisztikailag egyértelműen favorizált csapat meglepő módon kiesik. A Győrnek lényegében csak ettől a tételtől kell tartania, mert egyébként a női kézilabda Bajnokok Ligája idei szezonjában a legtöbb gólt lőtte, miközben a legkevesebbet kapta. Statisztikailag – tehát papíron – megkérdőjelezhetetlen elsősége, de a kézilabdát nem papíron játsszák.

A női BL végjátékában 2014 óta rendeznek négyes döntőt, eddig az összes torna házigazdája Budapest volt. Idén azonban a Papp László Budapest Sportaréna helyett a vadonatúj MVM Dome lesz a helyszín. A 20 022 fős befogadóképességű csarnokban a csütörtöki adatok szerint 12 ezer néző biztos lesz, elővételben ennyi jegy kelt el, de ez a meccsnapra nyilván még feljebb kúszik.

Lesz látnivaló: a Final Fourban szombatján a Győr és az Esbjerg, a másik elődöntőben Tomori Zsuzsanna csapata, a címvédő Vipers és a francia Metz játszik egymással.

A mutatók egyértelműek: támadásban és védekezésben egyaránt a Győr volt a leghatékonyabb a BL 16-os mezőnyében! Meccsenkénti átlagban 50 esetben hiúsítják meg a rivális gólszerzését, miközben 29 gólt lőnek. Ez amúgy 1,2-vel jobb mutató, mint amit történetesen a BL-címvédő norvég Vipers Kristiansand produkált. A zöld-fehér győzelmi széria alapja a hatékonyság: akcióik 66,8 százaléka végződik góllal, ami messze a legjobb mutató, összegezte az eddigi idényt az Európai Kézilabda Szövetség honlapja. Ahol Ambros Martín győri vezetőedző elmondta, „szép emlékeim vannak az eddigi Final Fourokról, hiszen ez a szezon csúcsa, ahol a végjáték összes csapata a trófeát akarja, környezet pedig mindig nagyon inspiráló” – fogalmazott a spanyol mester.

Aki amúgy sportági rekordot dönthet, mivel edzőként már hetedszer érintett a négyes döntőben, ebből négyszer nyert, így esélye van az „una manita”-ra – a spanyol kifejezés az öt cím megnyerésére utal, amikor a kéz összes ujja egy-egy győzelmet szimbolizál. „Nekem ezek a számok nem számítanak annyira. A kézilabda a fontos, a csapat játéka, és a sikeres felkészülés a két nap alatt játszott két megterhelő mérkőzésre. A rekordok szépek, de igazán az aktuális feladatra koncentrálunk” – mondta az 54 éves Martin. Úgy vélte, a F4 nehezen leírható verseny, több szakasza van, és minden meccsen teljes gázzal kell menni. Minden pillanatban élesnek kell lenni, ezt nem tévesztheti senki szem elől, különben elbukik az utolsó pillanatban, és ezzel az egész szezon kisiklik. Az EHF kérdésére, miszerint a Győr tekinthető-e a BL-sorozat favoritjának, így válaszolt: „Nyerünk vagy veszítünk, ettől függetlenül a Győr marad az elmúlt évtized topcsapata. De három év után igen különleges volna megszerezni a rekordot jelentő hatodik Bajnokok Ligája-trófeát.”

Csapatából mára két korábbi ász hiányzik: Görbicz Anita és Eduarda Amorim egyaránt hatszor szerepelt a végjátékban, előbbi már klubelnök, míg a brazil más csapatba igazolt. „Igaz, a csapat most más, és ezek a játékosok igazán csodálatosak voltak, de most is van néhány csodálatos játékosunk” – reagált a felvetésre Ambros Martín.

A győrieknek nemigen alakult fényesen az utóbbi néhány hét, az FTC a bajnokságban és a Magyar Kupa döntőjében is legyőzte – ettől függetlenül jobb gólarányuk révén a bajnoki aranyérmet megnyerték. De az Esbjerg is a rövidebbet húzta a dán a bajnoki döntő harmadik, mindent eldöntő mérkőzésén, kedden 25-24-re kikapott az Odense-től, így oda lett a bajnoki címe.

Ez vaskos meglepetés, mert a dán Esbjerg hat norvég légiósának egyike, a világ- és Európa-bajnok Henny Reistad tavaly BL-győztes volt a Vipers Kristiansand színeiben, ráadásul őt választották a négyes döntő legjobbjának. Csakhogy a 2019-ben világbajnok, és a torna legjobbjának választott holland Estavana Polman most biztos nem lép pályára az Esbjerg színeiben, mert ugyan mindkét súlyos térdsérüléséből felépült, ám nézeteltérése volt Jesper Jensen vezetedzővel, aki ezért kitette a keretből (azért arra kíváncsiak volnánk, hogy hasonlót meg merne-e lépni bármelyik sportágban egy magyar edző…). Mindenestre Henny Reistad szavai figyelmeztetőek lehetnek: „Folyamatosan egyre jobbak vagyunk a szezonban, és megtaláltuk a módját annak, hogy meccseket nyerjünk.”