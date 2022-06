Korom Milán;

Giro d'Italia;Valter Attila;

2022-06-01 19:43:00

Valter: remegtem az idegtől

Az olasz kerékpáros körverseny 35. helyén záró bringás úgy érzi, túlzott elvárásokat fogalmazott meg saját magával szemben, ez alaposan visszavetette.

Hazatértek Olaszországból a Giro d’Italia országúti kerékpáros körverseny magyar versenyzői, a honi szövetség által szervezett online sajtótájékoztató keretében beszélgethettünk az összetett 35. helyén záró Valter Attilával (Groupama-FDJ), valamint a két Grand Tour-újonccal, Peák Barnabással (Wanty) és Fetter Erikkel (Eolo-Kometa).

„Szerintem a három háromhetesen közül ez volt a legnehezebb, a mezőny sokszor úgy viselkedett, mintha egynapos versenybe csöppentünk volna” – fogalmazott Valter, aki a három magyarországi etapot egyfajta ünnepként élte meg, aztán a negyedik szakasszal belecsöppent a valóságba.

„A csapatom nagyon meg volt velem elégedve, a vártnál többet segítettem a három szakaszt is megnyerő Arnoud Demare-nak. Persze én más célokkal is érkeztem, és közel voltam ahhoz, hogy azt is elérjem” – utalt arra, hogy előzetesen egy szakaszgyőzelmet tűzött ki célul, ehhez a 19. etapon közel is járt, de végül negyedik lett.

– jelentette ki lapunk kérdésére Valter, aki a befutónál nem volt teljesen tisztában azzal, mennyire meredek az utolsó kanyar.

„Ami le volt rajzolva és ami a valóság volt, merőben eltért egymástól. Látszott, hogy nem csak én nem vagyok teljesen tisztában, de szerintem még az sem volt, aki a szakaszt megnyerte. A kommunikáció sem volt tökéletes a csapatom és köztem, ők azt gondolták, száz százalékig tudom, mi vár rám, de láthatóan nem tudtam. Mondták, hogy a kanyart elölről kell kezdeni, de erre azért nem számítottam.

Most akartam életem teljesítményét nyújtani, ez is hiba volt. Ha nem nálunk kezdődik a verseny, más a hozzáállásom és az elvárásom. Félúton azt éreztem, hogy nem ott tartok, ahol szeretnék, és ezt nagyon nehéz megemészteni. Mentálisan nagyon mélyen voltam, ebből viszont jól ki tudtam lábalni a harmadik hétre.”

Valter felidézte, hogy nem csak ekkor került stresszes helyzetbe, a 9. etapon minden korábbinál idegesebb volt.

Nem tudtam a stresszel mit kezdeni, kellett egy pár nap, hogy feldolgozzam a sok figyelmet és szeretetet. Ez érzelmi töltet volt, semmint teljesítménybeli. Még mindig csak 23 éves vagyok, sok nagy verseny áll még előttem. Örülök, hogy megvolt rajtam ez a nyomás, mert, ha jövőre indulok a Tour de France-on, biztos vagyok benne, hogy negyed ekkora teher sem lesz rajtam” – tette hozzá Valter, aki a jövőben pszichológus segítségét kéri majd.

Fetter felidézte, számára furcsa volt, hogy amikor megérkeztek Szicíliába, már nem kiabálták mindenhol a nevét, nem állították meg fotóért, viszont onnantól kezdve többet tudott pihenni. Mint mondta, csapata maximálisan elégedett volt vele, ő pedig azt vonta le tanulságul élete első háromheteséből, hogy amennyi munkát eddig beletett, az nem elég ahhoz, hogy komoly eredményeket érjen el. „Keményebben kell dolgozni, nem csak a kerékpározás részére gondolok, hanem a mentális felkészülésre, a pihenésre vagy a táplálkozásra. Ezekkel lehet többet fejlődni, semmint már a kerékpáron töltött órák számának növelésével” – magyarázta.

Peák teljesítményét nem értékelte külön csapata a versenyt követően, de napról napra azt érezte, vele is elégedettek. „Nyertünk két szakaszt, két csapattársam pedig a top tízben zárt. Amikor ennyire jól mennek a dolgok, akkor azt nem kell magyarázni” – jegyezte meg.

Mindhárom versenyző kiemelte, hogy sokat jelentett mindannyiuknak, hogy nem egyedüli magyarként voltak a mezőnyben, volt kihez magyarul szólni. A beszélgetés végén Fetter és Valter arról is szót ejtett, hogy a közeljövőben ellátogatnak a magyarországi szakaszok számukra ikonikusnak vélt pontjaihoz, megisznak majd egy macifröccsöt a Dáridó Eszpresszóban, valamint ellátogatnak a Neked Főztem Gasztrokocsmába, s a zámolyi Cavendish nevét viselő buszmegállóhoz is.