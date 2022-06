P. L.;

Bon Jovi;gyász;basszusgitáros;

2022-06-06 11:15:00

Meghalt a Bon Jovi alapító basszusgitárosa

Alec John Such 70 éves volt.

70 éves korában elhunyt Alec John Such, a Bon Jovi alapítótagja és korábbi basszusgitárosa - tudatta a CNN az együttes vasárnap délutáni, Twitteren közzétett bejelentése alapján.

A közlemény szerint Alec John Such volt az, aki annak idején összehozta a csapatot 1983-ban. Úgy fogalmaztak, vad volt, tele volt élettel”, emlékei egyszer csalnak a bandatagok arcára mosolyt és könnyeket. „Nagyon hiányozni fog” - tették hozzá.

A Bon Jovi 1983-ban alakult New Jersey-ben, slágereik a mai napig nagy népszerűségnek örvend. Alec John Such az 1983. évi megalapulásától kezdve volt az együttes basszusgitárosa 1994-ig, Távozásának az oka bevallása szerint az volt az oka, hogy kiégett. Eleve tíz évvel idősebb – a Bon Jovi alapításakor 31 éves – volt az együttes többi tagjánál, a lemezkiadó hazudott is az életkoráról, például azt, hogy nővére, és nem húga van. (Egyik zenésztársa, a gitáros Richie Sambora korábban kevésbé hízelgően nyilatkozott az elválásról, szerinte Alec John Suchnek alkoholproblémái támadtak, és nem tudott pontosan játszani a koncerteken vagy a stúdióban.)

2018-ban aztán őt is meghívták újra játszani, amikor Bon Jovit 2018-ban beiktatták a Rock & Roll Hírességek Csarnokába. Szeretettel emlékezett vissza a náluk töltött évekre, úgy fogalmazott, haláláig és örökké szeretni fogja az együttest.