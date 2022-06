Boris Johnson megnyerte a bizalmi szavazást, de a vég elkezdődött

Á. Z.;

Boris Johnson;Egyesült Királyság;bizalmi szavazás;party;Konzervatív Párt;

2022-06-06 22:14:00

A kérdés most már inkább az, ki jön utána, alternatíva azonban a láthatáron sincs.

A bizalmi szavazást megnyerte, minden valószínűség szerint azonban nemsokára távoznia kell Boris Johnson brit miniszterelnöknek a kormányfői székből – derült ki azon a hétfő esti megméretésen, amelyet a kormányzó Konzervatív Párt tartott a brit miniszterelnök partygate néven elhíresült botránya – a Covid-19 járvány alatt a távolságtartási szabályok teljes figyelmen kívül tartásával rendezett Downing Street-i bulik – miatt.

A bizalmi szavazást Boris Johnson 211:148 arányban nyerte meg. Jelenleg 359 tory képviselő van a parlamentben, közülük legalább 54-nek kellett kezdeményeznie a bizalmi szavazást az egyszerű képviselőket tömörítő 1922-es bizottság előtt. Boris Johnsonnak minimálisan a szavazatok felét, 180 voksot kellett elnyernie, hogy legalább technikai győzelmet arathasson pártja lázadói felett, a több mint 133 elutasító szavazat azt jelenti, hogy rosszabbul teljesített a bizalmi szavazáson, mint 2018-ban az elődje, Theresa May, aki ugyan szintén nyert, fél évvel a bizalmi szavazás után azonban fel kellett állnia a kormányfői székből, mert elfogyott körülötte a levegő.

Korábban Gavin Barwell, Theresa May exkormányfő kabinetfőnöke, Boris Johnson egyik ismert kritikusa korábban a Twitteren azt írta, csak száznál kevesebb elutasító szavazat győzelemmel érne fel a miniszterelnök számára, 133-nál több viszont a vég kezdete lenne, 144-nél több pedig maga a vég, ha nem is azonnal.

Sokan eleve talmi dicsőségnek tartjották a győzelmet, hihetetlen is – írta Aubrey Allegretti, a The Guardian tudósítója –, hogy Boris Johnson néhány közeli szövetségese zárt körbe már arról beszélt, hogy a bizalmi szavazás a vég kezdete, azok a belső ellenfelek ugyanis, akiket a partygate-botránnyal szerzett magának, nem fognak tágítani, amíg távozik.

Can’t quite believe it but a few Boris allies say privately tonight they think this is “the beginning of the end”.



They don’t think he’s lost the confidence vote but believe rebels are implacably opposed and won’t stop until he’s gone.