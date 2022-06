MTI-Népszava;

2022-06-07 08:29:00

Lázadó összeesküvéssel vádolnak szélsőségeseket a Capitolium ostroma miatt

A Proud Boys nevű szervezet két tagja már beismerte bűnösségét, hogy korábban egy másik társaság, a Oath Keepers 11 tagja is.

Lázadó összeesküvés miatt emeltek vádat az Egyesült Államokban a Proud Boys nevű szélsőséges szervezet korábbi vezetője és több tagja ellen a 2021. január 6-án a washingtoni Capitolium ellen intézett, összehangolt támadással kapcsolatban.

A Henry Tarrio korábbi Proud Boys-vezér és négy társa ellen benyújtott vádirat szerint összeesküvést szőttek, hogy erővel akadályozzák meg a békés hatalomátadást. Tarrio és társai, Ethan Nordean, Joseph Biggs, Zachary Rehl és Dominic Pezzola ellen már korábban is vádat emeltek összeesküvés miatt. Perük várhatóan augusztusban kezdődik.

Tarrio nem volt a fővárosban a támadás idején, de az ügyészség szerint szerepe volt az erőszak kirobbantásában. Két nappal a Capitolium megtámadása előtt őrizetbe vették, és később 5 hónap börtönre ítélték, mert megrongálta a Black Lives Matter mozgalom transzparensét az azt megelőző hónapban egy jellemzően feketék látogatta templomnál.

A vád szerint a Proud Boys tagjai a támadás előtt találkozókat tartottak és titkosított üzeneteket váltottak, melyekben kitervelték az ostromot, január 6-án pedig részt vettek a Capitolium körüli kordon lebontásában, továbbá mozgósították, irányították és vezették a támadókat a behatolásnál az épületbe.

A január 6-i eseményekkel összefüggésben a Proud Boys csaknem 40 tagját azonosították a hatóságok, amelyek a szervezetet "nyugati soviniszták" politikailag inkorrekt férfiklubjakét írták le. Ketten már beismerték bűnösségüket összeesküvésben. Az ügyészség korábban egy másik szélsőséges szervezet, az Oath Keepers 11 tagja ellen is lázadó összeesküvés miatt emelt vádat a 2021. január 6-i ostrom ügyében. Ők is bűnösnek vallották magukat. Lázadó összeesküvésért 20 év börtön a maximálisan kiszabható büntetés.

Az amerikai törvényhozás Joe Biden győzelmét volt hivatott hitelesíteni a 2020 novemberi elnökválasztáson, amikor Donald Trump elnök gyújtóhangú beszéde után feldühödött tiltakozók megrohamozták az épületet. Ahogy arról a Népszava is beszámolt, egy korábbi, Trump ellen benyújtott kereset szerint „a volt elnök összejátszott a The Proud Boys és a The Oath Keepers szélsőséges csoportokkal, valamint más szélsőjobboldali politikai ügynökökkel”.