nepszava.hu;

Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;újságírók;halottak;kitüntetések;

2022-06-07 07:43:00

Zelenszkij: 32 újságíró halt meg az orosz-ukrán háborúban

Az ukrán elnök szerint országuk uniós tagjelölti státuszának megadása az európai közösség jövőjét is befolyásolhatja.

A háború kezdte, február 24. óta 32 újságírót öltek meg Ukrajnában, köztük más országok állampolgárait is; róluk egyperces néma felállással emlékeztek meg az elnöki hivatalban – emelte ki hétfő éjjeli videóbeszédében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

A hivatalos elnöki honlapon is közzétett beszédben emlékeztetett: hazájában minden év június 6-a az újságírók napja, s idén ugyan nincs ok az ünneplésre, mindazonáltal gratulál és hálás az újságíróknak, operatőröknek, mérnököknek, szerkesztőknek, fotósoknak, producereknek és mindenkinek, akik működtetik a médiumokat, weboldalakat, írnak és közvetítenek. Az elnök díjakat adományozott a harctéren dolgozó tudósítóknak, médiamunkásoknak, köztük a munkájuk közben elhunytaknak, a kitüntetéseket a hozzátartozók vehették át

Zelenszkij hétfői összefoglalójában említette, hogy telefonon beszélt Boris Johnson brit miniszterelnökkel és Andrzej Duda lengyel elnökkel is. Mindkettőjüknek háláját fejezte ki az Ukrajnának eddig nyújtott segítségükért, különösen az ország fegyverekkel való gyors ellátásáért, amelyek nélkül képtelenek megvédeni az ukrán népet.

Hozzátette: Dudával külön beszélt Ukrajna EU-tagjelölt státuszáról is, amelyről a következő hetekben várható döntés, és amely szerinte nemcsak Ukrajna, hanem az egész európai közösség jövőjét is meghatározhatja. Az elnök azt is hangsúlyozta, új kommunikációs „hullámra” készül világszerte, hogy ne lankadjon a figyelem szabadságharcuk iránt.