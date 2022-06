MTI-Népszava;

Novák Katalin;Milos Zeman;Prága;

2022-06-07 16:36:00

Novák Katalin szerint megerősítették Prágában a V4-es együttműködést, Miloš Zeman sem akarja szétverni

Prágában találkozott a magyar és a cseh köztársasági elnök.

Megerősítettük elkötelezettségünket a visegrádi négyek együttműködése iránt - mondta Novák Katalin köztársasági elnök kedden Miloš Zeman cseh köztársasági elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva Prágában.

A magyar államfő azt mondta, mind a négy ország számára kiemelt fontosságú, hogy a visegrádi együttműködés továbbra is olyan szoros legyen, mint eddig volt. Ebben államfői szinten is érdekeltek, megerősítették elkötelezettségüket a visegrádi négyek együttműködése iránt. Hozzátette, sok ponton egy irányba mutatnak az érdekek, ráadásul történelmünk is sok hasonlóságot mutat, megértőbbek vagyunk a különböző álláspontok iránt, meg tudunk találni olyan pontokat, amelyekben meg tudunk állapodni és közösen képviseljük ezt az Európai Unióban. A kétnapos prágai látogatáson résztvevő köztársasági elnök a Miloš Zeman elnökkel folytatott megbeszélés témái között említette egyebek mellett a két ország közti gazdasági együttműködést, az ukrajnai háborút és a családpolitikát.

Miloš Zeman megnyugtatóan azt mondta, Csehország a mai nemzetközi helyzetben is támogatja a visegrádi országok együttműködését, nem akarja azt szétverni. „Támogatjuk a visegrádi országok együttműködését, hasznosnak tartjuk azt minden részt vevő ország számára, és semmiképpen sem célunk az együttműködés gyengítése, szétverése” - fogalmazott. A cseh államfő nyilatkozatában nagyra értékelte a vezető magyar politikusokat, akik véleménye szerint tiszteletben tartják a magyar nemzeti érdekeket és védik azokat.