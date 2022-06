Gál Mária;

2022-06-07 21:08:00

Szeverodonyeck az új Mariupol

Az ukrán haderő nem adja fel a luhanszki régió kulcsfontosságú városát, de az oroszok újra teret nyertek. A porig bombázott Szeverodonyeck is „halott várossá” vált.

"A város teljes pusztulása folyamatban van, az orosz ágyúzás jelentősen fokozódott az elmúlt 24 órában. Az oroszok felperzselt föld taktikát alkalmaznak." jelentette Telegram csatornáján kedden Olekszandr Strjuk, Szerevodonyeck polgármestere.

Szergej Hajdaj, Luhanszk megye katonai kormányzója is úgy értékelt az ukrán médiának, hogy romlott a helyzet Szeverodonyecknél. Hétfőn még sikerről számolt be az ukrán katonai vezetés, jelezve, hogy az ukrán haderő a luhanszki régió kulcsfontosságú városának mintegy 50 százalékát visszafoglalta a megszálló csapatoktól. Bár orosz források cáfolták a jelentést, a brit hírszerzés is az ukránok sikeres ellenoffenzíváját igazolta. Volodimir Zelenszkij hétfői kijevi sajtótájékoztatóján arról biztosított mindenkit, hogy az ukrán erők kitartanak, nem fogják feladni a várost, mert „később sokkal nehezebb lenne azt visszafoglalni.

Keddre azonban változott a helyzet. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter győzelemként jelentette be, hogy az orosz haderő uralja már a teljes belvárost és a lakóövezeteket. Ukrán források szerint a külvárosi, ipari területeken viszont még tartják állásaikat az ukrán fegyveres erők.

Szergej Hajdaj megerősítve a szeverodonyecki polgármester jelentését, elmondta, hogy

Az ukrán katonai vezető szerint az oroszok teljesen lerombolják Szeverodonyeck és Liszicsanszk városát. A két települést május eleje óta ostromolják az orosz katonai egységek, nem kímélve a civil infrastruktúrát. Mindkét település mára már romokban hever, a mindennapi élethez szükséges alapvető szolgáltatások is megszűntek, a városokban rekedt civilek, - Szeverodonyeckben mintegy 15 ezren tartózkodnak mindmáig – óvóhelyeken próbálják átvészelni az ostromot. Az ukrán elnök egyáltalán nem túlozva „halott városoknak” nevezte Szeverodonyecket és Liszicsanszkot.

Tovább zárul az orosz gyűrű a Donbászon, szűkülnek az ukránok utánpótlási, visszavonulási útvonalai. És minden bizonnyal tovább folytatódik a mérhetetlen pusztítás, hiszen a kelet ukrajnai orosz előrenyomulás lassan, de annál brutálisabban folytatódik. Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter keddi sajtótájékoztatóján elmondta, Luhansz megye 97 százalékát ellenőrzésük alá vonták az orosz csapatok. Orosz felügyelet alatt áll már Liman és Szvjatohirszk, valamint 15 másik város a régióban, a haderő pedig folytatja az offenzívát a Szeverodonyecktől mintegy 30 km-re délre fekvő Popaszna város felé. Csakhogy Szeverodonyeck teljes meghódítása nélkül igen bizonytalan a luhanszki siker is, e város kontrollja dönti el, lényegében melyik haderő uralja Luhanszk megyét.

Az orosz erők májusban jelentősen előrenyomultak a déli, popasznai tengelyen is, de az utóbbi napokban itt is, akárcsak Szeverodonyecknél megtört az előrehaladás lendülete, helyenként visszaszorultak. Brit hírszerzési jelentések szerint vélhetően az északi tengelyen is erősödni fognak a harcok, legalábbis ezt jelzi az, hogy Izjum mellett is heves bombázásba kezdett az orosz tűzérség. A nagyon lassan haladó oroszok teljesítmény kényszerben vannak, valamelyik tengelyen kénytelenek valami kézzelfogható eredményt felmutatni a május eleje óta zajló keleti offenzívában. Szeverodonyecknél azonban ismétlődik a mariupoli eset- a város védőinek makacs kitartása nagyon nagy orosz erőket köt le, nem beszélve a heves harcokban elszenvedett veszteségekről. A Kreml minimum célja, a teljes egész Donbasz elfoglalása egyelőre vágyálom, és ha az Ukrajnába érkező modern nyugati fegyverek hatása is érződni kezd, lehet, hogy ebből is vissza kell vennie Moszkvának.

Ám ha igaznak bizonyul Sojdu miniszter győzelmi jelentése Liman és Szvjatohirszk teljes elfoglalásáról, az akár fordulatot is hozhat az orosz offenzívában, hiszen e két város birtoklása kulcsfontosságú a térség szimbolikus jelentőségű városa, a szárazföldi korridor szempontjából stratégiai jelentőségű, ukrán ellenőrzés alatt álló Szlovjanszk, illetve Donyeck fővárosa, Kramatorszk felé.