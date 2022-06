nepszava.hu;

Jobbik;Jakab Péter;választmányi ülés;

2022-06-08 12:59:00

Rendkívüli választmányi ülés lesz a Jobbiknál

Nem sokkal azt követően, hogy a kongresszus elnökké választotta Jakab Pétert.

Rendkívüli választmányi ülést tart a Jobbik szerda este. Itt akár arra is javaslatot tehetnek, hogy a párt írjon ki egy tisztújítást. Sokan ugyanis kifejezetten elégedetlenek Jakab Péter és a mára már ugyan fogyatkozó létszámú, de hozzá közel álló politikusok vezetésével - írja a Magyar Hang.

A párt elmúlt két hónapja valóban igen sűrűre sikeredett, ezt a turbulens időszakot zárná le a párt szerda este egy rendkívüli választmányi üléssel, amelyhez órák alatt gyűlt össze a kellő mennyiségű aláírás.

Itt várhatóan két napirendi pont lesz. a tisztújító kongresszus óta eltelt időszak tisztázása és az úgynevezett „egyéb”. Ez utóbbiban lesz benne a puffer-mandátumok sorsa – vagyis Végh Noémi és Szabó Hajnalka parlamenti széke, amelyet a hírek szerint valójában más politikusoknak szántak –, illetve a gazdasági kérdések is. Sőt, az is elképzelhető, hogy a választmány javasolni fog egy tisztújítást is.