nepszava.hu;

Momentum;Demokratikus Koalíció;Bősz Anett;

2022-06-08 12:57:00

Véget ért a Momentum és a DK fővárosi torzsalkodása, lesz közgyűlés

Szerencsére sikerült rendezni a vitás pontokat, így most már intézhetik a budapesti közügyeket.

Megállapodott egymással a DK és a Momentum, így már megtartható lesz ma délután a Fővárosi Közgyűlés ülése - írja a 444.hu.

Mint korábban lapunk is több alkalommal beszámolt róla, a két párt korábban azon kapott össze, ki induljon Újbudán Bedő Dávid és Orosz Anna helyén, akik országgyűlési képviselők lettek. A Momentum azt állította, nekik kell megkapni a helyet, s a kerületi alelnök már el is kezdett kampányolni, amikor kiderült, a DK ezt másképp gondolja. Ekkor dobta be a Momentum, hogy nem szavazza meg Bősz Anett főpolgármester-helyettesi támogatását.

Most az az egyezség született, hogy a párt megszavazza Bősz Anettet főpolgármester-helyettesnek, Gy. Németh Erzsébet fővárosi képviselői helyét pedig a DK-s Élő Norbert veszi át. Újbudán pedig a momentumos jelöltek indulhatnak, és megtarthatják Orosz Anna alpolgármesteri helyét is.