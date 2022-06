R. Hahn Veronika (London);

2022-06-09 20:04:00

Nagy tervekkel menekül előre Boris Johnson

BoJo még megmaradt népszerűségét alaposan megtépázhatja a máris "rosszkedvünk nyaraként" emlegetett közös vasúti, metró és autóbusz sztrájk.

Nagy visszhangot kapott keresztkérdést tett fel a szerdai kormányfői interpellációk során a veterán munkáspárti képviselőnő, Angela Eagle. Boris Johnson szemébe mondta, hogy "általános megvetés veszi körül", majd megkérdezte, miért bízzon benne az ország, ha saját frakciójának 41 százaléka, 148 "mezei", tisztséget nem viselő honatya szavazott ellene a titkos bizalmi vokson.

A kormányfő, aki az elmúlt hat hónapban zajló Partygate ellenére nem sok bűnbánásról tett tanúbizonyságot, válaszában biztosította a Tisztelt Házat, hogy "tisztában van vele, hosszú, de valójában éppencsak elkezdődött politikai karrierje során sokféle politikai ellenfelet gyűjtött össze. És ez azért történt, mert kormánya sok jelentős döntést hozott, melyekkel nem feltétlenül értenek egyet. Szeretné, ha tudná, hogy abszolút semmi és senki, legkevésbé Eagle maga tudja leállítani a brit emberek érdekében tett erőfeszítéseiket".

A legkevésbé sem megszeppent "BoJo" saját pártja általi megaláztatása annak ellenére erősítette meg a hitet abban, hogy előbb-utóbb elveszti pozícióját, hogy a jelenlegi szabályok szerint egy évig nem lehet bizalmi szavazást elrendelni ellene. A Munkáspártnak már az is kedvező, hogy bár a kormányfő megőrizte állását, de hatalmát megtépázták.

Boris Johnson már csütörtökön megkezdte nagyszabású tervei közzétételét. Az északnyugat-angliai tengerparton, Blackpoolban tartott programbeszédében Margaret Thatcher egyik sokat emlegetett lakáspolitikai elvét elevenítette fel. A Konzervatívok választási programjának gerincét képező társadalmi kiegyenlítődés jegyében a jelenlegi állapotnál sokkal többen kapaszkodhatnak fel az ingatlantulajdonosi létrára. Szociális ellátásra, benne lakástámogatásra szoruló, illetve lakószövetkezetek tulajdonában lévő ingatlanokat bérlő embereket terveznek jogosulttá tenni arra, hogy kedvezményeiket jelzálogkölcsönre váltsák és annak részleteit havonta fizessék. Majd amikor a technikai részletek is nyilvánosságra kerülnek, várhatóan ki fog derülni, hogy kezdetben kísérleti jelleggel vezetik be a kezdeményezést és az erre fordított költségvetési pénz nem lehet korlátlan. Ezen a téren is figyelmeztetésként hat az OECD előrejelzése, miszerint 2023-ban zéró lesz az Egyesült Királyság növekedése, ami a legfejlettebb országok, a G7 szervezetében a legrosszabb eredmény.

BoJo még megmaradt népszerűségét alaposan megtépázhatja a máris "rosszkedvünk nyaraként" emlegetett közös vasúti, metró és autóbusz sztrájk, melynek - megvalósulása esetén, - első napja az év leghosszabbika, június 21-e lesz. Szakértők szerint az 1926-os általános sztrájk óta nem volt példa hasonló, az élet minden oldalát érintő összeomlásra, mint ami most várható. Az elmúlt hetek repülőtéri káosza, százával törölt járatok után a szakszervezetek a Ryanairnél és a British Airwaysnél is szavazást készítenek elő egy esetleges leállásról, tönkretéve emberek 2019 óta első nyári vakációját. A kedélyek tovább rontja, hogy most először érte el egy átlagos benzines családi autó teljes tankjának feltöltése a 100 fontot.