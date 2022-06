nepszava.hu;

2022-06-09 20:01:00

Pár hónappal a felújítás után leszakadt egy romániai híd (videó)

Az ünnepélyes átadáson az illetékes politikus egyébként garantálta, hogy tíz évig nem lesz semmi probléma az átkelővel.

Alig hat hónappal ezelőtt újították fel az ország egyik leghosszabb ferdekábeles szerkezetű hídját a Neamț megyei Luțca mellett, és csütörtökön délben le is szakadt - adta hírül a Főtér.

Szerencse, hogy nem történt tragédia, ugyanis a szerencsétlenség időpontjában épp egy kamion és egy nyergesvontató haladt át. Mindkét jármű a folyóba zuhant, a teherautó sofőrjét kórházba kellett szállítani. A híd több mint ötven évvel ezelőtt épült, és statikai problémák miatt 2020-ban lezárták, a felújítását tavaly novemberben fejezték be. Az ünnepélyes átadáson Ionel Arsene, a megyei tanács elnöke szó szerint azt mondta,

Most Facebook-bejegyzésében úgy reagált, a hidat nem is vették át teljesen a felújítást vállaló cégtől, és a tesztelési időszak sem fejeződött be. Ennek ellenére tavaly novemberben átadták a forgalomnak.