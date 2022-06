M. I.;

Ismét teljes erővel beindul a fesztiválszezon

A nagy fesztiválok sokak számára "a" nyaralást jelentik.

Két év Covid-válság után idén ismét teljes erővel beindul a fesztiválszezon – derült ki a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által szervezett minapi kerekasztal-beszélgetésen, amelyen Papp Gergely, az idén második alkalommal megrendezendő MCC Feszt fő szervezője mellett a "bejáratott" rendezvényeket Lobenwein Norbert, a VOLT, illetve Oszkó-Jakab Natália, a Művészetek Völgye fesztiváligazgatója, valamint Miklósvölgyi Péter, a debreceni Campus Fesztivál ügyvezetője képviselte. A felszólalók szerint egyre több a nyári fesztivál, melyek száma besorolástól függően több száz.

A fesztiválszervezőket mindig is jellemezte a gyors alkalmazkodóképesség, amit az elmúlt, a járvány miatti korlátozásokkal eltelt két év, illetve a – legtöbbeknek - idei újraindulás csak megerősített - értettek egyet a felszólalók. Oszkó-Jakab Natália szerint a tevékenység nem ijedősöknek való, Miklósvölgyi Péter pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a legfőbb kockázati tényező mindig is az időjárás. Fontos szempont a környezetvédelem és a kapcsolattartás a – változó csatornákon elérhető - közönséggel. Egyre több a fotózható, megosztható látványosság: Lobenwein Norbert szerint a minőség már csak azért is nő, mert a közönség egyre inkább nyaralásként éli meg a rendezvényeket.

A – két év kényszerszünet után – 28. alkalommal megrendezendő, soproni Telekom VOLT idén is olyan, abszolút világsztárokkal, mint például a Muse vagy a The Killers, feszegeti a nyugat-magyarországi rendezvény lehetőségeit. Ugyanakkor a felszólalók közül egyedül Lobenwein Norbert hangsúlyozta, hogy számukra ez az év inkább a fonal felvételéről, semmint a gyökeres újításokról szólna. A külföldiek aránya rendezvényfüggő: míg a Szigetet és a Balaton Soundot sikerült vonzóvá tenni a számukra, a VOLT-ot máig szinte kizárólag magyarok látogatják, a Művészetek Völgye esetében pedig nem tartják őket külön nyilván. A felszólalók a várható nézőszámra, költségvetésre és nyereségre vonatkozó kérdés megválaszolása alól udvariasan kitértek.

Az MCC Feszt alighanem ebből a szempontból is kakukktojás. Az alapítvány üzleti hátterét a kormány több száz milliárdnyi állampénzből teremtette meg, míg a másik három fellépő, bár az állammal is kapcsolatot tartó, de alapvetően nyereségérdekelt vállalkozás. Az MCC Feszt tematikája szintén elüt a többiekétől. Ezt Papp Gergely úgy fogalmazta meg, hogy a könnyűzene mellett rendezvényük másik, erős lábát képezik a „tudományos beszélgetések, szakmai, kulturális, közéleti, a nagyon erőteljes üzenettel bíró, érdekfeszítő viták”. Ez tavaly például az egyaránt konzervatív amerikai véleményvezérnek számító Tucker Carson és Dennis Prager fellépésében öltött testet. (Utóbbi az Átlátszó szerint fellépéséért közel tízmillió forintnak megfelelő dollárt kapott.) De az MCC Feszt „patrióta, de a világra nyitott” látogatói – egyaránt a Mol nagyszínpadon – végighallgathatták Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Schiffer András egykori LMP-politikus, illetve György László akkori ITM-államtitkár és Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter érdekfeszítő csevelyét is. Bár az idei MCC Feszt közéleti fellépőinek kiléte egyelőre kevéssé ismert, az élet értelméről bizonyosan elmélkednek, ami Papp Gergely szerint a fesztiválozók intellektuális feltöltődését célozza.