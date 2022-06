nepszava.hu;

Tudomány;humanoid robot;

2022-06-09 20:08:00

Élő bőrrel borított robotujjat fejlesztettek japán tudósok (videó)

Úgy tűnik, ez még csak a kezdet, s ennél még élethűbb változatok jöhetnek.

Japán tudósoknak sikerült egy olyan élő bőrrel borított robotujjat kifejleszteni, mely képes meggyógyítani önmagát, ha megsérül a felülete. A fejlesztők úgy vélik, egy lépéssel közelebb kerültünk emberszerű robotokhoz - adta hírül a Guardian.

A tudósok azonban megosztottak voltak abban a kérdésben, hogy az embereknek tetszene vagy inkább ijesztőnek találnák a találmányt. „Meglepett minket, hogy a bőrszövet milyen jól alkalmazkodik a robot felületéhez” - mondta Shoji Takeuchi, a Tokiói Egyetem professzora, a munka vezetője. Hozzátette, ez csak az első lépés, hogy valóban megalkossák a bőrrel borított biorobotot. Azzal érvelnek, hogy az élethűbb humanoidok sokkal jobban együtt tudnának működni az emberekkel különféle szerepkörökben, többek közt az ápolásban vagy a szolgáltatóiparban.

A tudósok korábban már készítettek bőrátültetéseket, de eddig nehezen tudtak olyan élő bőrt létrehozni, mely három dimenzióban létezik, s képesek dinamikusan mozgó tárgyakra rátenni.

Persze még azért ezt is fejlesztik, ugyanis sokkal gyengébb, mint a természetes bőr, s nedvesen kell tartani, mivel keringési rendszer nélkül a sejtek elhalnak, amennyiben kiszáradnak. Ám mozgása kimondottan mechanikusnak tűnik, s ha behajlítódik, akkor ráncok keletkeznek rajta. A tudósok azt tervezik, hogy a most megalkotott bőrbe kifinomultabb funkcionális struktúrákat építenek be, például érzékelő neuronokat, szőrtüszőket, körmöket és verejtékmirigyeket. Egyébként dolgoznak egy bőrrel borított robotarc kialakításán is.